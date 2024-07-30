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Вторая смена

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2024
Усиленный режим и вторая смена: как решают проблему с вывозом мусора в Старом Осколе
30 июля, 17:03
Будет ли вторая смена на дистанте? Милёхин рассказал об обучении на удалёнке
23 января, 11:10
2022
В Белгородской области откажутся от вторых смен на дистанте
27 декабря 2022, 20:55
Дистанционка — это не обучение: белгородцы высказались о второй смене на дистанте
6 декабря 2022, 12:09
«Это разрыв мозга»: Гладков недоволен второй сменой в белгородских школах на дистанте
5 декабря 2022, 13:53
Вячеслав Гладков: Мой сын тоже учится дистанционно
1 декабря 2022, 21:01
Какие нововведения в школах ждут детей Белгородской области в 2022 году?
С 1 сентября в школах области появятся новые должности, уроки и патриотическое воспитание. Подробнее об этом — в материале «Бел.Ру».
2 сентября 2022, 05:25
В Белгородской области к 1 сентября отремонтировали 27 школ
Об этом заявил первый заместитель министра образования Андрей Мухартов во время круглого стола.
26 августа 2022, 08:13
Как будет построено расписание школ Белгорода, работающих в две смены
Информацию озвучила начальник управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова в ходе брифинга 12 августа.
12 августа 2022, 09:14
Как будут кормить детей в школах Белгородской области в новом учебном году
Об организации учебного процесса во время массовых ремонтов школ в Белгородской области рассказал первый замминистра образования Андрей Мухартов во время брифинга.
12 августа 2022, 08:26
В Белгороде организуют подвоз учеников закрытых на ремонт школ
Об этом сообщили во время брифинга первый замминистра образования Андрей Мухартов и директор школы № 21 Белгорода Марина Галкина.
12 августа 2022, 04:41
В белгородском минобре объяснили, как вторая смена повлияет на подготовку к ЕГЭ
Об организации образовательного процесса рассказал первый замминистра образования Андрей Мухартов и директор гимназии № 2 Эльвира Работягова.
11 августа 2022, 14:23
В Белгородской области во вторую смену будут учиться 5582 школьника
В регионе продолжается капремонт образовательных учреждений. Об обучении школьников в две смены рассказал во время брифинга 11 августа первый замминистра образования Андрей Мухартов.
11 августа 2022, 13:27

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