Учащиеся белгородских вузов смогут выбрать дистанционную форму обучения

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По словам чиновника, в некоторых вузах сейчас проходят сессии, но график учебного процесса везде построен по-разному, поэтому где-то она уже закончилась и начинаются каникулы после первого полугодия.
Оперативный штаб дал рекомендации организациям высшего образования, расположенным на территории Белгородской области, перейти к дистанционному формату обучения. Часть вузов приняла предложение.
Андрей Милёхин
Чиновник также напомнил, что студенты, учащиеся колледжей и школьники имеют право определить формат обучения, выбрав именно дистант.
Мы понимаем, что ряд студентов сейчас очень активно просят рассмотреть вопрос очного обучения. Нам необходимо будет ещё раз проверить и актуализировать меры безопасности и проговорить с университетами, каким образом будут использованы рекомендации оперативного штаба.
Андрей Милёхин
Напомним, что часть белгородских школьников перевели на дистант до 16 февраля из-за напряжённой оперативной обстановки.