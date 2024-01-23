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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Учащиеся белгородских вузов смогут выбрать дистанционную форму обучения

Учащиеся белгородских вузов смогут выбрать дистанционную форму обучения

23 января 2024, 07:53
Фото: Midjourney
Об этом напомнил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он также отметил, что сейчас у студентов вузов каникулы и решение о дальнейшем формате обучения не принято.

По словам чиновника, в некоторых вузах сейчас проходят сессии, но график учебного процесса везде построен по-разному, поэтому где-то она уже закончилась и начинаются каникулы после первого полугодия.

Оперативный штаб дал рекомендации организациям высшего образования, расположенным на территории Белгородской области, перейти к дистанционному формату обучения. Часть вузов приняла предложение.
Андрей Милёхин

Чиновник также напомнил, что студенты, учащиеся колледжей и школьники имеют право определить формат обучения, выбрав именно дистант.

Мы понимаем, что ряд студентов сейчас очень активно просят рассмотреть вопрос очного обучения. Нам необходимо будет ещё раз проверить и актуализировать меры безопасности и проговорить с университетами, каким образом будут использованы рекомендации оперативного штаба.
Андрей Милёхин

Напомним, что часть белгородских школьников перевели на дистант до 16 февраля из-за напряжённой оперативной обстановки.

Как будут учиться белгородские вузы?
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#Белгородская область#Школьники#Студенты#Каникулы#Вузы#Белгород#Кристина Семенчук#Оперативный штаб#Высшее образование#Дистанционное обучение#Меры безопасности#Колледжи
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