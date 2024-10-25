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Дистанционное обучение

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Октябрь
«Папа научил»: почему прошедший в «Голос» Рома Скробот мечтает о бильярде в бане
25 октября, 13:46
Очно или дистант: как в белгородских школах проходят внеурочные занятия?
11 октября, 06:40
Сентябрь
В Белгородской области изучат сети проводной связи на случай зимы под обстрелами
9 сентября, 06:26
«Разбирайтесь сами»: белгородскому школьнику отказались выдавать ноутбук на дистант
4 сентября, 08:17
Более 200 белгородских школ не открыли свои двери в День знаний
3 сентября, 06:37
Детсады и школы закрыли, что с вузами и колледжами в Белгороде?
2 сентября, 11:00
«Дети хотят учиться»: как белгородцы встретили утреннюю новость о школах?
2 сентября, 07:17
Один из вузов скорректировал формат обучения после обстрела Белгорода
2 сентября, 06:27
Линеек не будет, очке — быть: что власти решили с форматом обучения белгородцев?
1 сентября, 16:31
Какое решение примут власти об обучении белгородцев: 77% родителей за «удалёнку»
1 сентября, 11:17
Август
Как пройдут линейки в белгородских школах в честь 1 сентября?
22 августа, 16:30
Укрытия и новые карты: что сделают в школах Белгорода до начала учебного года
8 августа, 11:38
Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей
5 августа, 08:01
Как будут учиться студенты ссузов и вузов в Белгороде с сентября?
2 августа, 09:44
Июль
«Будем жить и учить детей дальше»: Гладков рассказал об очном обучении с 1 сентября
5 июля, 07:47
Июнь
52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ
14 июня, 15:40
Гладков: после СВО в белгородских школах и детсадах будут нужны новые места
14 июня, 13:04
«Должны принять меры»: более 800 белгородских медработников уволилось с начала года
10 июня, 14:39
Март
Для некоторых белгородских школьников дистант продолжится и в четвёртой четверти
30 марта, 06:52
Белгородским школьникам на дистанте продолжат выдавать сухпайки
27 марта, 11:03

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