Как будут учиться белгородские вузы?

«Желающие могут оформить индивидуальный график обучения с возможностью подключаться онлайн в соответствии с расписанием занятий своей группы. <…> Каждый в зависимости от своей конкретной ситуации и возможных переживаний имеет выбор и может принять приемлемое для себя решение», — писала она в своём Telegram-канале.