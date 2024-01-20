Как будут учиться белгородские вузы?

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Белгородские вузы приняли решение о формате обучения. В БГИИКе, БУКЭПе и БелГАУ выбрали дистанционный формат. Он сохраняется как минимум на месяц.
В институте искусств и культуры дистант продолжается до 17 февраля. Дальнейшую информацию представители вуза сообщат, исходя из оперативной обстановки.
В БУКЭП уточнили, что у них дистанционное обучение будет до 16 февраля в соответствии с утверждённым расписанием. Аналогично дистанционка будет и в Белгородском ГАУ для СПО. У студентов бакалавриата — до 26 января, следует из приказа университета.
Накануне в БелГУ заявили о возможности очного обучения. Университет предоставит такую возможность учащимся. Желающие смогут оформить индивидуальный график обучения в дирекции института. Также студенты смогут посещать лекции в режиме онлайн.
Однако такое решение вызвало у учащихся и их родителей вопросы. При этом ранее ректор БелГУ Евгения Карловская объясняла, что у студентов есть выбор.
«Желающие могут оформить индивидуальный график обучения с возможностью подключаться онлайн в соответствии с расписанием занятий своей группы. <…> Каждый в зависимости от своей конкретной ситуации и возможных переживаний имеет выбор и может принять приемлемое для себя решение», — писала она в своём Telegram-канале.
Напомним, что в БГТУ им. Шухова после завершения сессии в дистанционном формате студенты уходят на каникулы. Приказ о дальнейшем формате обучения должны опубликовать 24 января.