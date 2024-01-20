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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Назван формат обучения в белгородских университетах

Как будут учиться белгородские вузы?

20 января 2024, 15:07
Фото: Midjourney

Назван формат обучения в белгородских университетах

В соцсетях на страницах белгородских вузов написали о том, в каком формате студенты будут проходить обучение. Оно будет проходить в дистанционном режиме.

Белгородские вузы приняли решение о формате обучения. В БГИИКе, БУКЭПе и БелГАУ выбрали дистанционный формат. Он сохраняется как минимум на месяц.

В институте искусств и культуры дистант продолжается до 17 февраля. Дальнейшую информацию представители вуза сообщат, исходя из оперативной обстановки.

В БУКЭП уточнили, что у них дистанционное обучение будет до 16 февраля в соответствии с утверждённым расписанием. Аналогично дистанционка будет и в Белгородском ГАУ для СПО. У студентов бакалавриата — до 26 января, следует из приказа университета.

Накануне в БелГУ заявили о возможности очного обучения. Университет предоставит такую возможность учащимся. Желающие смогут оформить индивидуальный график обучения в дирекции института. Также студенты смогут посещать лекции в режиме онлайн.

Однако такое решение вызвало у учащихся и их родителей вопросы. При этом ранее ректор БелГУ Евгения Карловская объясняла, что у студентов есть выбор.

«Желающие могут оформить индивидуальный график обучения с возможностью подключаться онлайн в соответствии с расписанием занятий своей группы. <…> Каждый в зависимости от своей конкретной ситуации и возможных переживаний имеет выбор и может принять приемлемое для себя решение», — писала она в своём Telegram-канале.

Напомним, что в БГТУ им. Шухова после завершения сессии в дистанционном формате студенты уходят на каникулы. Приказ о дальнейшем формате обучения должны опубликовать 24 января.

Ещё один белгородский вуз принял решение о формате обучения
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#Белгородская область#Образование#Вуз#Белгород#Наталья Корявых#Дистанционное обучение#Формат обучения
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