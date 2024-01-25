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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

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Студенты

Белгородские вузы определились с форматом обучения. Полный дистант выбрали не все

25 января 2024, 13:37
Фото: Midjourney
Студенты

Студенты БГТУ им. Шухова в Белгороде будут учиться в смешанном формате

На страницах «технолога» в соцсетях сообщили, что с 29 января обучение будет проходить в смешанном формате. Студенты могут выбрать как очную, так и дистанционную форму обучения.

В технологическом университете определились с дальнейшим графиком работы. С 29 января в БГТУ им. Шухова действует смешанный формат обучения. Это значит, что можно выбрать как очные занятия, так и дистанционные.

«Профессорско-преподавательский состав продолжает занятия согласно расписанию. Для дистанционного обучения потребуется оформить индивидуальный график в своих институтах», — следует из объявления учебного заведения.

Также в вузе сообщили, что обо всех изменениях студентов уведомят дополнительно.

Ранее в университете в дистанционном формате прошла сессия. То, как будут обучаться студенты, сразу не решили, поэтому попросили дождаться соответствующего приказа.

Аналогично студенты будут обучаться в НИУ «БелГУ». Вуз обеспечит возможность очного обучения, однако те, кто хочет, может подключаться к занятиям в онлайн-режиме.

В БГИИКе, БУКЭПе и БелГАУ выбрали дистанционный формат. Что касается аграрного университета, что дистант на месяц ввели для СПО. У студентов бакалавриата онлайн-формат будет до 26 января.

Учащиеся белгородских вузов смогут выбрать дистанционную форму обучения
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#Белгородская область#Образование#Студенты#Новости Белгорода#Вуз#Белгород#Наталья Корявых#Учёба#Дистанционка#Формат обучения
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