Белгородские вузы определились с форматом обучения. Полный дистант выбрали не все

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В технологическом университете определились с дальнейшим графиком работы. С 29 января в БГТУ им. Шухова действует смешанный формат обучения. Это значит, что можно выбрать как очные занятия, так и дистанционные.
«Профессорско-преподавательский состав продолжает занятия согласно расписанию. Для дистанционного обучения потребуется оформить индивидуальный график в своих институтах», — следует из объявления учебного заведения.
Также в вузе сообщили, что обо всех изменениях студентов уведомят дополнительно.
Ранее в университете в дистанционном формате прошла сессия. То, как будут обучаться студенты, сразу не решили, поэтому попросили дождаться соответствующего приказа.
Аналогично студенты будут обучаться в НИУ «БелГУ». Вуз обеспечит возможность очного обучения, однако те, кто хочет, может подключаться к занятиям в онлайн-режиме.
В БГИИКе, БУКЭПе и БелГАУ выбрали дистанционный формат. Что касается аграрного университета, что дистант на месяц ввели для СПО. У студентов бакалавриата онлайн-формат будет до 26 января.