Обратная сторона дистанта: сколько стоят репетиторы для школьников в Белгороде

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Чтобы узнать общественное мнение о репетиторстве, журналисты Бел.Ру провели опрос в социальных сетях. В нём принял участие 1181 человек. Большинство из опрошенных (414 человек) отметили, что нанимают репетиторов для своих детей, потому что они не усваивают школьную программу удалённо.
Ещё 249 респондентов ответили, что не пользуются услугами частных педагогов, потому что это дорого. Из общего числа опрошенных 288 человек предпочитают справляться со школьной программой своими силами. 135 респондентов вообще не пользуются услугами репетиторов, потому что считают, что школьной программы достаточно. И только 95 читателей выбрали вариант, что цены на дополнительные занятия нормальные.
Все 100-балльники по ОГЭ и ЕГЭ — это заслуга репетиторов. Все адекватные люди это понимают. Учителя не готовят в рамках школы. Они потом подрабатывают репетиторством.
Ирина
Так сколько же стоят услуги репетиторов? Журналисты Бел.Ру изучили рынок предложений на сайте бесплатных объявлений.
К примеру, репетитор по математике с опытом работы более семи лет в школе, гимназии и лицее готова разово позаниматься с ребёнком за 900 рублей. Примечательно, что в её прайс-листе есть и абонементы: четыре занятия — 3400 рублей, а шесть — 4800 рублей.
Подрабатывают репетиторством и студенты вузов. Одно из таких объявлений разместила студентка третьего курса, которая готова подтянуть знания по английскому (500 рублей за час) и французскому (600 рублей за час).
Дистанционно со школьниками готовы заниматься и репетиторы по русскому. При этом что очное занятие, что удалённое — 500 рублей в час.
Дороже стоят услуги частных педагогов-физиков. Подготовка к ОГЭ, к школе, лицею или гимназии — 800 рублей в час, а помощь с решением задач или подготовка к экзамену в вузе — 1000 рублей.
А вот репетитор по информатике готов подготовить детей к ОГЭ и ЕГЭ за 250 рублей/час. Столько же обойдутся услуги педагога по обществознанию.
В целом, если в неделю репетитор занимается с ребёнком 2-3 раза, то родителям нужно выложить от 500 до 3000 рублей. Всё зависит от предмета и квалификации репетитора.