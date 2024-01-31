Обратная сторона дистанта: сколько стоят репетиторы для школьников в Белгороде

Ещё 249 респондентов ответили, что не пользуются услугами частных педагогов, потому что это дорого. Из общего числа опрошенных 288 человек предпочитают справляться со школьной программой своими силами. 135 респондентов вообще не пользуются услугами репетиторов, потому что считают, что школьной программы достаточно. И только 95 читателей выбрали вариант, что цены на дополнительные занятия нормальные.