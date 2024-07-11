Что будет с зарплатой на удалёнке? Гладков успокоил учителей и воспитателей

Педагоги обеспокоены, что заработная плата уменьшится из-за удалёнки. Губернатор Вячеслав Гладков успокоил их и заявил, что всё останется по-прежнему.