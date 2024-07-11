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Удалёнка

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2024
«Это как губернатор уйдёт на дистант»: Гладков ответил на просьбу ввести удалёнку
11 июля, 08:17
Белгородцы высказались о переводе беременных и мам с малолетними детьми на удалёнку
17 июня, 14:26
Сколько смен будет у белгородских детей после возврата к очному формату обучения
2 февраля, 14:03
Обратная сторона дистанта: сколько стоят репетиторы для школьников в Белгороде
31 января, 12:27
2023
Ответственность за белгородских детей при написании контрольных очно несёт школа
28 апреля 2023, 13:57
Белгородских учащихся вызывают в школы для написания контрольных работ
18 апреля 2023, 09:43
Белгородские родители пожаловались на заявления о переводе детей на удалёнку
13 марта 2023, 13:59
2022
Россияне стали чаще выбирать удалённый формат работы: опрос билайн
12 декабря 2022, 10:55
В 11 районах Белгородской области школьники и студенты будут учиться дистанционно
На удалёнке образовательные учреждения региона будут работать до 1 декабря.
21 октября 2022, 18:52
Вячеслав Гладков рекомендовал работодателям перевести белгородцев на удалёнку
21 октября 2022, 17:09
На заседании оперштаба обсудят перевод работающих белгородцев на удалёнку
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что не все предприятия смогут работать дистанционно.
20 октября 2022, 17:19
Что будет с зарплатой на удалёнке? Гладков успокоил учителей и воспитателей
Педагоги обеспокоены, что заработная плата уменьшится из-за удалёнки. Губернатор Вячеслав Гладков успокоил их и заявил, что всё останется по-прежнему.
18 октября 2022, 08:19

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