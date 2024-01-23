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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Министр образования области рассказал о продолжительности каникул летом

Сократятся ли летние каникулы у белгородских школьников из-за продления зимних?

23 января 2024, 07:27
Фото: Midjourney

Министр образования области рассказал о продолжительности каникул летом

В Белгородской области из-за оперативной обстановки продлили зимние каникулы. Отразится ли это на продолжительности летнего отдыха, рассказал министр образования Белгородской области Андрей Милёхин.

По словам чиновника, продление зимних каникул не повлияет на продолжительность летних.

В прошлом учебном году продлевали осенние каникулы. И неоднократно. При этом летние каникулы прошлого учебного года не изменились. И в этом году летние каникулы у детей будут в полном объёме.
Андрей Милёхин

Исключением является летний отдыха девятиклассников и одиннадцатиклассников. Раньше начнутся каникулы и у первоклассников.

Навёрстывать будем за счёт интенсификации в зимне-осенний период, когда только начнётся очное обучение.
Андрей Милёхин
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#Белгородская область#Образование#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Белгородские школьники#Летние каникулы#Продление зимних каникул
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