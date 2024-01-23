Сократятся ли летние каникулы у белгородских школьников из-за продления зимних?

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По словам чиновника, продление зимних каникул не повлияет на продолжительность летних.
В прошлом учебном году продлевали осенние каникулы. И неоднократно. При этом летние каникулы прошлого учебного года не изменились. И в этом году летние каникулы у детей будут в полном объёме.
Андрей Милёхин
Исключением является летний отдыха девятиклассников и одиннадцатиклассников. Раньше начнутся каникулы и у первоклассников.
Навёрстывать будем за счёт интенсификации в зимне-осенний период, когда только начнётся очное обучение.
Андрей Милёхин