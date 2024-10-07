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Белгородские школьники

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2024
Сколько детей покинули белгородские школы из-за непростой обстановки?
7 октября, 09:07
Сократятся ли летние каникулы у белгородских школьников из-за продления зимних?
23 января, 07:27
2023
В Белгородской области 28 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Высшие баллы за единый госэкзамен получили 28 школьников. Об этом сообщили в соцсетях правительства региона.
14 июня 2023, 10:47
Белгородские школьники изготовили талисманы в виде Чебурашки для участников СВО
Чебурашек ребята сделали из склеенных между собой выкроек и наклеек, отметили в министерстве образования области.
22 марта 2023, 20:20
Белгородским школьникам осталось одно испытание перед ОГЭ
8 февраля 2023, 06:45
В каком формате белгородские выпускники будут сдавать экзамены?
31 января 2023, 20:17
2022
В Белгородском районе со следующей недели начнут выдавать сухпайки за декабрь
8 декабря 2022, 16:38
В Старом Осколе школьники продолжат учиться очно
Об этом в ходе прямого эфира заявил глава района Андрей Чесноков.
25 октября 2022, 19:51
Белгородская «Виртуальная школа» не выдержала нагрузку в первый день дистанта
11 октября 2022, 11:17

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