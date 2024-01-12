Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Драка

Умер из-за драки в доме культуры: каникулы белгородцев закончились печально

12 января 2024, 13:51
Фото: 1MI
Драка

В белгородском Бирюче пьяная драка закончилась уголовным делом

Происшествие случилось в одном из культурно-досуговых учреждений города, сообщили в региональном СК. Двое приятелей выпивали в слесарном помещении, когда между ними случился конфликт, а затем — драка. Пострадавший 58-летний мужчина скончался через пару дней у себя дома.
Сюжет
Драка

Вечером 8 января 58-летний житель города Бирюча Красногвардейского района и 29-летний мужчина находились на работе в одном из культурно-досуговых учреждений.

Приятели выпивали в слесарном помещении, когда между ними возник конфликт, переросший в драку. Парень начал бить своего старшего товарища по голове и туловищу. Спустя пару дней, 10 января, 58-летний потерпевший от полученных травм скончался у себя дома.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть (часть 4 статья 111 УК РФ). Фигуранта уже задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего преступления.

Забил возлюбленную до смерти и ушёл: белгородец оставил труп в гостях
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростков, избивших до смерти белгородца из-за золотой цепочки, будут судитьБелгородец заплатит 1,5 млн рублей за то, что довёл приятеля до смертиБелгородец до смерти избил свою бывшую жену, потому что та отказалась есть его еду
#Драка#Белгородская область#Происшествия#Бирюч#Уголовное дело#Дом культуры#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
С тем — бизнесмен, с этим — взяточник: что огласили по делу Сергиенко сегодня?
Сегодня, 14:57
«И как это должно защитить?» У белгородцев появились вопросы к укреплению остановок
Сегодня, 09:30
Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам
Сегодня, 10:24
«Удар по мирным жителям!» ВСУ атаковали белгородское село
Сегодня, 13:59
Медведев вновь вспомнил о Белгороде после скандального заявления
Сегодня, 12:41
Попал под обстрел, из родных никого нет: волонтёры помогли белгородскому детдомовцу
Сегодня, 10:37