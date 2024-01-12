Умер из-за драки в доме культуры: каникулы белгородцев закончились печально

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Вечером 8 января 58-летний житель города Бирюча Красногвардейского района и 29-летний мужчина находились на работе в одном из культурно-досуговых учреждений.
Приятели выпивали в слесарном помещении, когда между ними возник конфликт, переросший в драку. Парень начал бить своего старшего товарища по голове и туловищу. Спустя пару дней, 10 января, 58-летний потерпевший от полученных травм скончался у себя дома.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть (часть 4 статья 111 УК РФ). Фигуранта уже задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего преступления.