Умер из-за драки в доме культуры: каникулы белгородцев закончились печально

В белгородском Бирюче пьяная драка закончилась уголовным делом

Происшествие случилось в одном из культурно-досуговых учреждений города, сообщили в региональном СК. Двое приятелей выпивали в слесарном помещении, когда между ними случился конфликт, а затем — драка. Пострадавший 58-летний мужчина скончался через пару дней у себя дома.