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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

При отсутствии техники для дистанта белгородским школьникам её выдадут

Предоставим всё необходимое: власти готовы обеспечить школьников техникой

23 января 2024, 08:01
Фото: Midjourney

При отсутствии техники для дистанта белгородским школьникам её выдадут

В ходе брифинга региональный министр образования Андрей Милёхин рассказал об обеспечении школьников необходимой техникой для дистанционного обучения. Если её нет, вопрос решит школа.

По словам чиновника, одна из задач, которую должны решить власти, это техническое обеспечение семей.

Официально заявляю, что система образования Белгородской области готова предоставить всё необходимое для того, чтобы дети, в случае отсутствия планшетов или компьютеров, были обеспечены оснащением.
Андрей Милёхин

Министр также отметил, что если в семье несколько детей, то устройства выдадут каждому ребёнку. В случае технической потребности нужно написать заявление в школу.

Кроме этого Милёхин отметил, что существуют технические сложности организации подключения, но это задача школы — адресно с семьями этот вопрос решить.

Существует ряд нареканий на платформу, на которой мы работаем. Это отечественная разработка. Самое главное, что все сведения о ребёнке защищены и проверены. Мы хорошо помним, как во время первой волны ковида в период дистанционного обучения на платформах иных производителей были прецеденты и провокации.
Андрей Милёхин
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