Предоставим всё необходимое: власти готовы обеспечить школьников техникой

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
По словам чиновника, одна из задач, которую должны решить власти, это техническое обеспечение семей.
Официально заявляю, что система образования Белгородской области готова предоставить всё необходимое для того, чтобы дети, в случае отсутствия планшетов или компьютеров, были обеспечены оснащением.
Андрей Милёхин
Министр также отметил, что если в семье несколько детей, то устройства выдадут каждому ребёнку. В случае технической потребности нужно написать заявление в школу.
Кроме этого Милёхин отметил, что существуют технические сложности организации подключения, но это задача школы — адресно с семьями этот вопрос решить.
Существует ряд нареканий на платформу, на которой мы работаем. Это отечественная разработка. Самое главное, что все сведения о ребёнке защищены и проверены. Мы хорошо помним, как во время первой волны ковида в период дистанционного обучения на платформах иных производителей были прецеденты и провокации.
Андрей Милёхин