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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Губернатор Гладков предположил, что дистант плохо сказывается на поведении детей

Виноват ли дистант? Приведёт ли удалёнка к росту подростковой преступности

22 января 2024, 08:27
Фото: Midjourney

Губернатор Гладков предположил, что дистант плохо сказывается на поведении детей

На совещании правительства обсудили ситуацию с группой молодых людей, которые избивали белгородцев. Губернатор предположил, что в таком поведении может быть виноват длительный дистант и незанятость детей.
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Дети

В ходе совещания замминистра образования региона в связи с ситуацией с преступной группировкой, в составе которой были подростки, предложил ввести социальную карту рисков. Последняя должна помочь анализировать личности и поведение школьников. Критерии риска — семья, личность, образование, занятость и сверстники.

Губернатор Гладков отметил, что необходимо также учесть дистанционное обучение, как риск отрицательного поведения подростков. По его мнению, произошедшее может быть «обратной стороной медали» дистанта.

«Есть все признаки того, что дистанционное обучение в течение длительного периода могло отрицательно повлиять на поведение. У меня нет подтверждения, я могу говорить пока исходя из общей ситуации. Это неправильно, что все приграничные районы имеют большие риски в отличие от детей, которые на очном обучении».
Вячеслав Гладков

К детям из приграничья, подчеркнул глава региона, должно быть больше внимания. Также должен быть мониторинг — здесь речь идёт о том, что участники преступной группировки некоторое время выкладывали в свой Telegram-канал избиения, но заметили их достаточно поздно:

«Чем раньше мы бы увидели признаки нарушения законодательства, тем быстрее бы была реакция и мы уберегли бы детей от совершения противоправных действий».
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#Общество#Белгородская область#Дети#Белгород#Екатерина Никулина#Приграничье#Нарушение законодательства#Дистантное обучение#Банда подростков#Незанятость детей#Социальная карта рисков#Поведение подростков#Противоправные действия
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