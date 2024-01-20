Банда на улицах Белгорода и дистант в школах: как прошла неделя в регионе

История с бандой в Белгороде прогремела на всю Россию. Всё началось с видео в Сети, на которых были запечатлены кадры избиения людей группой подростков. После общественного резонанса, менее чем за сутки правоохранители установили личности группировки. Их объявили в розыск. Позже стало известно, что трое из них ранее были судимы. Следователи возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса.