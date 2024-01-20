Банда на улицах Белгорода и дистант в школах: как прошла неделя в регионе

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
История с бандой в Белгороде прогремела на всю Россию. Всё началось с видео в Сети, на которых были запечатлены кадры избиения людей группой подростков. После общественного резонанса, менее чем за сутки правоохранители установили личности группировки. Их объявили в розыск. Позже стало известно, что трое из них ранее были судимы. Следователи возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса.
На происходящее отреагировал глава региона Вячеслав Гладков, отметив, что после просмотра видео связался с руководителями федеральных структур, которые отвечают за безопасность на территории Белгородской области.
Своим мнением поделилась и уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых. Она отметила, что пока никакой оценки этим действиям давать не будет: точку в этом деле поставят силовые структуры, но объяснила, что такие ситуации возникают, когда подростки начинают соперничать между собой и собираются в группы.
Правоохранители установили, что банда состоит из шести человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Спустя время в Сети появились видео с извинениями. Один из участников группы, 17-летний парень, извинился перед «всем русским народом» за избиения и оскорбления. Кадры сделали в отделе полиции. А второй фигурант извинился «перед всей страной».
Правоохранители уточнили, что 17-летний парень является уроженцем Азербайджана. Прокуратура должна была проверить, законно ли он получил российское гражданство. Сестра подростка заявила, что они вместе с братом получили гражданство легально. А те прохожие, которые не могли дать сдачу её брату, «недомужчины» и сами виноваты в избиениях.
Позже стало известно, что в отношении участников банды возбудили уголовное дело о покушении на убийство и разжигании вражды по национальному признаку. В следственном комитете области добавили, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Подозреваемых по делу задержали. Свидетелей нашли. В ходе судебного заседания одному из фигурантов избрали меру пресечения — заключение под стражу до 15 марта. Подробности из зала суда в нашем материале.
Ещё один местный 24-летний житель также будет под стражей. Его обвиняют в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами. Именно он избил иностранца в ТЦ «Мега Гринн».
А 19 января стало известно, что четвёртого участника подростковой банды Октябрьский районный суд Белгорода отправил в СИЗО на два месяца, сообщили ТАСС.
Во время частых оповещений о ракетной опасности белгородцы начали переживать из-за опозданий на работу. К примеру, ночью 17 января в Белгороде и районе дважды объявили ракетную опасность из-за атак ВСУ.
Одна жительница региона даже обратилась к Вячеславу Гладкову. Женщина рассказала, что людей могут уволить, если они будут приходить не вовремя на работу из-за ракетной опасности.
Губернатор успокоил белгородку и заявил, что в первую очередь нужно думать о своей жизни и идти в укрытие или другое безопасное место. Что касается увольнений, глава региона считает, что работодатели так не поступят, но добавил, что готов с ними побеседовать, если такая ситуация возникнет.
В начале недели озвучили региональные власти и решение по формату обучения детей с 22 января. Учитывая обстановку, правительство решило, что школьники в 20-километровой приграничной зоне во втором семестре будут учиться дистанционно.
Также на удалёнку до 16 февраля посадили детей в Белгороде и других районах (полный список населённых пунктов). Занятия по дополнительному образованию в этих муниципалитетах будут дистанционными. Студенты СПО тоже учатся на дистанте.
Позже в данных районах проведут опрос среди родителей и учителей, а также возьмут согласие или несогласие по поводу формата обучения.
В Яковлевском горокруге большинство родителей выступили за очное обучение. В некоторых школах района с понедельника возобновят очное обучение.
В областном центре начали укреплять остановки общественного транспорта. Всего работы проведут на 425 объектах. В первую очередь укрепляют те места, где собирается большое количество людей.
При работах используют три вида защитных сооружений:
Каждый день в Белгороде устанавливают по 10-12 модулей. Как рассказал мэр Валентин Демидов, все сооружения пронумеруют и электрифицируют. А ещё внутри развесят памятки с правилами поведения при обстрелах. За состоянием модулей будет следить Белгорблагоустройство.
А вандалов, которые разрушают укрепления, будут искать с помощью системы «Умный город».
А ещё на прошедшей неделе исполнился ровно год, как Валентин Демидов официально стал мэром Белгорода. Журналисты Бел.Ру собрали самые главные события, которыми запомнился градоначальник. К примеру, мы вспомнили о загадочной премии Демидова.
Так, летом депутаты горсовета решили премировать мэра областного центра за исполнение муниципального бюджета в первом полугодии 2023 года. Но сумму выплаты так и не назвали. Не раскрыли данные городские власти и при ответе на официальный запрос, сославшись на персональные данные. Стоит отметить, что осенью Демидов получил ещё одну премию. Все подробности читайте по ссылке.