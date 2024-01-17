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Дело избивавшей белгородцев банды находится на контроле главы СК РФ

В СК рассказали подробности по громкому делу с избиениями белгородцев

17 января 2024, 15:44
Фото: 1MI

Дело избивавшей белгородцев банды находится на контроле главы СК РФ

Следствие в ближайшее время будет настаивать на заключении под стражу как минимум двоих подозреваемых в избиениях белгородцев парней. Уголовное дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили в белгородском следкоме.

Ход расследования уголовного дела в отношении молодых людей, нападавших на прохожих в Белгороде, находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. В региональном следкоме тем временем поделились тем, что известно по делу на текущий момент.

Как сообщается, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и разжигании вражды по национальному признаку. В следственном комитете области добавили, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подозреваемые по делу уже задержаны. Среди подозреваемых — 17-летний и 19-летние парни. Следствие вскоре направит в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, правоохранители уже нашли свидетелей и допрашивают их.

Также стало известно о двоих пострадавших. Ранее сообщалось, что это мужчина, который рискует остаться инвалидом, а также студент-иностранец.

«Он станет инвалидом!» Что известно о пострадавшем от парней из скандального видео
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#Белгородская область#Уголовное дело#Следствие#Избиение#Белгород#Наталья Корявых#Александр бастрыкин#Банда#Следком
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