В СК рассказали подробности по громкому делу с избиениями белгородцев

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Ход расследования уголовного дела в отношении молодых людей, нападавших на прохожих в Белгороде, находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. В региональном следкоме тем временем поделились тем, что известно по делу на текущий момент.
Как сообщается, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и разжигании вражды по национальному признаку. В следственном комитете области добавили, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Подозреваемые по делу уже задержаны. Среди подозреваемых — 17-летний и 19-летние парни. Следствие вскоре направит в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, правоохранители уже нашли свидетелей и допрашивают их.
Также стало известно о двоих пострадавших. Ранее сообщалось, что это мужчина, который рискует остаться инвалидом, а также студент-иностранец.