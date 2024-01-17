В СК рассказали подробности по громкому делу с избиениями белгородцев

Подозреваемые по делу уже задержаны. Среди подозреваемых — 17-летний и 19-летние парни. Следствие вскоре направит в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, правоохранители уже нашли свидетелей и допрашивают их.