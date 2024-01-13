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Подрыв бетонных конструкций

Раненый житель, испытание укреплений для останов и голосование за ёлки: итоги субботы

13 января 2024, 16:00
Фото: t.me/vvgladkov
Подрыв бетонных конструкций
13 января редакция Бел.Ру провела голосование за ёлки муниципалитетов региона, Росгвардия испытала железобетонные блоки для остановок и общественных мест, а в Грайворонском округе при атаке ВСУ пострадал мирный житель.

Сапёры проверили бетонные конструкции для Белгорода на прочность

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Росгвардия проведёт испытания железобетонных блоков, которые будут использовать в качестве защиты в общественных местах Белгорода, в первую очередь, на остановках. Позже глава региона опубликовал видео с полигона, где сапёры подрывали модульные конструкции.

Блоки испытывали в том числе с помощью неразорвавшихся боеприпасов, которыми ВСУ атаковали Белгород 30 декабря. Использовались разные детонирующие снаряды — от 350 до 3000 элементов в каждом. По словам Гладкова, конструкции прошли испытания успешно, они увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Поэтому такие модули будут устанавливать в Белгороде. Видео с испытания можно посмотреть по ссылке ниже.

Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в Белгороде
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В Мокрой Орловке ранен водитель авто

ВСУ атаковали Грайворонский горокруг с помощью дронов-камикадзе. В результате ранен один мирный житель — водитель автомобиля. У него осколочные ранения лица, но без последствий для глаз. Мужчину уже доставили в местную больницу, ему оказывают помощь врачи. Повреждения получили ещё три машины — одна сгорела.

Ранен мирный житель: ВСУ обстреляли Грайворонский горокруг
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Ранее губернатор сообщал об обстрелах региона за последние сутки. Со стороны Украины более 70 раз были атакованы семь муниципалитетов. Больше всего пол удар попали населённые пункты именно в Грайворонском горокруге.

Дроны-камикадзе, миномёты, гранатомёты: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов региона
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Голосование за ёлки районов и округов Белгородской области

В преддверии Старого Нового года редакция Бел.Ру провела традиционное голосование за ёлки из разных районов и округов. Всего участвовали 20 ёлочек, а голосование проходило в пять этапов.

В первом этапе читателям предложили выбрать лучшую среди хвойных символов Нового года из Борисовки, Грайворона, Красной Яруги и Ракитного. Итоги опроса получились интересными. Первое место разделили между собой ёлки из Грайворона и Красной Яруги — в соцсетях они набрали одинаковое количество голосов. А на сайте Бел.Ру грайворонская красавица всё же вырвалась вперёд.

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: первая четвёрка
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Вторая четвёрка ёлок — из Ивни, Майского, Строителя и Прохоровки. Здесь везде с большим отрывом по голосам лидировала ёлочка из Строителя Яковлевского горокруга.

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: вторая четвёрка
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Четыре следующие ёлки украсили в Короче, Шебекино, Новом Осколе и Волоконовке. Большинство читателей на всех ресурсах отдало предпочтение ёлке из Корочи.

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: третья четвёрка
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Предпоследняя четвёрка участниц голосования — из Губкина, Старого Оскола, Чернянки и Красного. Больше всего тем, кто участвовал в опросе, понравилась старооскольская ёлка.

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: четвёртая четвёрка
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А в итоговом голосовании мнения читателей были неоднозначны. Участвовали: : Бирюч, Валуйки, Вейделевка и Ровеньки. Три последние ёлки набрали примерно одинаковое количество голосов в соцсетях, но тем, кто голосовал на сайте, больше всего понравилась вейделевская красавица.

В голосовании по понятным причинам не участвовала главная ёлка области из Белгорода. Также в Сети не была опубликована ёлочка из Алексеевки.

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: пятая четвёрка
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