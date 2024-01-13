Раненый житель, испытание укреплений для останов и голосование за ёлки: итоги субботы

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В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Росгвардия проведёт испытания железобетонных блоков, которые будут использовать в качестве защиты в общественных местах Белгорода, в первую очередь, на остановках. Позже глава региона опубликовал видео с полигона, где сапёры подрывали модульные конструкции.
Блоки испытывали в том числе с помощью неразорвавшихся боеприпасов, которыми ВСУ атаковали Белгород 30 декабря. Использовались разные детонирующие снаряды — от 350 до 3000 элементов в каждом. По словам Гладкова, конструкции прошли испытания успешно, они увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Поэтому такие модули будут устанавливать в Белгороде. Видео с испытания можно посмотреть по ссылке ниже.
ВСУ атаковали Грайворонский горокруг с помощью дронов-камикадзе. В результате ранен один мирный житель — водитель автомобиля. У него осколочные ранения лица, но без последствий для глаз. Мужчину уже доставили в местную больницу, ему оказывают помощь врачи. Повреждения получили ещё три машины — одна сгорела.
Ранее губернатор сообщал об обстрелах региона за последние сутки. Со стороны Украины более 70 раз были атакованы семь муниципалитетов. Больше всего пол удар попали населённые пункты именно в Грайворонском горокруге.
В преддверии Старого Нового года редакция Бел.Ру провела традиционное голосование за ёлки из разных районов и округов. Всего участвовали 20 ёлочек, а голосование проходило в пять этапов.
В первом этапе читателям предложили выбрать лучшую среди хвойных символов Нового года из Борисовки, Грайворона, Красной Яруги и Ракитного. Итоги опроса получились интересными. Первое место разделили между собой ёлки из Грайворона и Красной Яруги — в соцсетях они набрали одинаковое количество голосов. А на сайте Бел.Ру грайворонская красавица всё же вырвалась вперёд.
Вторая четвёрка ёлок — из Ивни, Майского, Строителя и Прохоровки. Здесь везде с большим отрывом по голосам лидировала ёлочка из Строителя Яковлевского горокруга.
Четыре следующие ёлки украсили в Короче, Шебекино, Новом Осколе и Волоконовке. Большинство читателей на всех ресурсах отдало предпочтение ёлке из Корочи.
Предпоследняя четвёрка участниц голосования — из Губкина, Старого Оскола, Чернянки и Красного. Больше всего тем, кто участвовал в опросе, понравилась старооскольская ёлка.
А в итоговом голосовании мнения читателей были неоднозначны. Участвовали: : Бирюч, Валуйки, Вейделевка и Ровеньки. Три последние ёлки набрали примерно одинаковое количество голосов в соцсетях, но тем, кто голосовал на сайте, больше всего понравилась вейделевская красавица.
В голосовании по понятным причинам не участвовала главная ёлка области из Белгорода. Также в Сети не была опубликована ёлочка из Алексеевки.