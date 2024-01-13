Раненый житель, испытание укреплений для останов и голосование за ёлки: итоги субботы

Блоки испытывали в том числе с помощью неразорвавшихся боеприпасов, которыми ВСУ атаковали Белгород 30 декабря. Использовались разные детонирующие снаряды — от 350 до 3000 элементов в каждом. По словам Гладкова, конструкции прошли испытания успешно, они увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Поэтому такие модули будут устанавливать в Белгороде. Видео с испытания можно посмотреть по ссылке ниже.