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Ёлка в Вейделевке

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: пятая четвёрка

13 января 2024, 14:00
Фото: Администрация Вейделевского района
Ёлка в Вейделевке
Наступил последний этап голосования за лучшую ёлку среди четырёх муниципалитетов. Участвуют: Бирюч, Валуйки, Вейделевка и Ровеньки.

Голосование за лучшие ёлки районов и округов Белгородской области подходит к концу. Читатели Бел.Ру уже выбирали самых красивых новогодних красавиц среди 16 ёлочек из разных муниципалитетов. За них ещё можно проголосовать в материалах на нашем сайте и в социальных сетях.

В последнем, пятом туре встретятся ёлки из Бирюча, Валуек, Вейделевки и Ровенек. За ту, которая понравилась больше всего, можно отдать свой голос в опросе ниже.

На этом «состязания» ёлок, приуроченные к Старому Новому году, мы официально завершаем.

Ёлка в БирючеЁлка в Бирюче
Ёлка в ВалуйкахЁлка в Валуйках
Ёлка в ВейделевкеЁлка в Вейделевке
Ёлка в РовенькахЁлка в Ровеньках
Ёлка в Бирюче
Фото: Администрация Красногвардейского района
Какая ёлка лучше?
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