Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: пятая четвёрка

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Голосование за лучшие ёлки районов и округов Белгородской области подходит к концу. Читатели Бел.Ру уже выбирали самых красивых новогодних красавиц среди 16 ёлочек из разных муниципалитетов. За них ещё можно проголосовать в материалах на нашем сайте и в социальных сетях.
В последнем, пятом туре встретятся ёлки из Бирюча, Валуек, Вейделевки и Ровенек. За ту, которая понравилась больше всего, можно отдать свой голос в опросе ниже.
На этом «состязания» ёлок, приуроченные к Старому Новому году, мы официально завершаем.