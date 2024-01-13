Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: пятая четвёрка

Голосование за лучшие ёлки районов и округов Белгородской области подходит к концу. Читатели Бел.Ру уже выбирали самых красивых новогодних красавиц среди 16 ёлочек из разных муниципалитетов. За них ещё можно проголосовать в материалах на нашем сайте и в социальных сетях.