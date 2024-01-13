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Ёлка в Строителе

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: вторая четвёрка

13 января 2024, 08:00
Фото: Виктор Иванов / vk.com/str_slushaet
Ёлка в Строителе
Голосование за лучшую из 20 ёлок муниципалитетов региона продолжается. Во втором туре участвуют ёлки из Ивни, Майского, Строителя и Прохоровки.

В предыдущем материале о первой «четвёрке ёлок» мы предложили читателям выбрать самую красивую среди хвойных красавиц из Борисовского района, Грайворонского горокруга, Краснояружского и Ракитянского районов.

Во втором туре участвуют ёлочки из Ивни, Майского, Строителя и Прохоровки. Мы нашли фотографии каждой из них и предлагаем проголосовать за ту, которая нравится больше всех, в опросе ниже.

В следующем голосовании белгородцам предстоит выбрать самую красивую из ёлок в Короче, Шебекино, Новом Осколе и Волоконовке.

Ёлка в ИвнеЁлка в Ивне
Ёлка в МайскомЁлка в Майском
Ёлка в ПрохоровкеЁлка в Прохоровке
Ёлка в СтроителеЁлка в Строителе
Ёлка в Ивне
Какая ёлка лучше?
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#Опросы#Общество#Белгородская область#Новый год#Белгородский район#Ёлка#Ивня#Майский#Голосование#Строитель#Прохоровка#Эксклюзив#Екатерина Никулина#Яковлевский горокруг
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