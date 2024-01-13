Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: вторая четвёрка

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В предыдущем материале о первой «четвёрке ёлок» мы предложили читателям выбрать самую красивую среди хвойных красавиц из Борисовского района, Грайворонского горокруга, Краснояружского и Ракитянского районов.
Во втором туре участвуют ёлочки из Ивни, Майского, Строителя и Прохоровки. Мы нашли фотографии каждой из них и предлагаем проголосовать за ту, которая нравится больше всех, в опросе ниже.
В следующем голосовании белгородцам предстоит выбрать самую красивую из ёлок в Короче, Шебекино, Новом Осколе и Волоконовке.