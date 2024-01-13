Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в Белгороде

Конструкции подрывали в том числе теми боеприпасами, которые использовали ВСУ для обстрела Белгорода 30 декабря, но они не разорвались. По данным губернатора, детонирующие снаряды по составу разные: от 350 до 3000 тысяч элементов в одном.