Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в Белгороде

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Конструкции подрывали в том числе теми боеприпасами, которые использовали ВСУ для обстрела Белгорода 30 декабря, но они не разорвались. По данным губернатора, детонирующие снаряды по составу разные: от 350 до 3000 тысяч элементов в одном.
«Испытания показали, что данные конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Приняли решение, что будем устанавливать их в Белгороде. Конечно, очень хочется, чтобы они не пригодились»
Вячеслав Гладков
Губернатор также рассказал о том, что внутрь блоков проведут освещение и разместят на стенах информацию о том, как оказать помощь пострадавшим и куда обращаться в случае ЧП.