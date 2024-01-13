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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:37

Белгородские сапёры проверили на прочность бетонные блоки для остановок

Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в Белгороде

13 января 2024, 14:35
Фото: t.me/vvgladkov

Белгородские сапёры проверили на прочность бетонные блоки для остановок

На полигоне прошли испытания железобетонные конструкции, которыми укрепляют общественные места и остановки в областном центре.

Конструкции подрывали в том числе теми боеприпасами, которые использовали ВСУ для обстрела Белгорода 30 декабря, но они не разорвались. По данным губернатора, детонирующие снаряды по составу разные: от 350 до 3000 тысяч элементов в одном.

«Испытания показали, что данные конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Приняли решение, что будем устанавливать их в Белгороде. Конечно, очень хочется, чтобы они не пригодились»
Вячеслав Гладков

Губернатор также рассказал о том, что внутрь блоков проведут освещение и разместят на стенах информацию о том, как оказать помощь пострадавшим и куда обращаться в случае ЧП.

Видео: t.me/vvgladkov
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