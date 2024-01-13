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Ёлка в Шебекино

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: третья четвёрка

13 января 2024, 10:00
Фото: Bel.ru
Ёлка в Шебекино
Продолжается голосование за самые лучшие ёлки районов и округов Белгородчины. В третьем туре участвуют ёлки из Корочи, Шебекино, Нового Оскола и Волоконовки.

В предыдущих двух турах читатели Бел.Ру выбирали лучшие из ёлок районных центров и городов: Борисовка, Грайворон, Красная Яруга и Ракитное, а также Ивня, Майский, Строитель и Прохоровка. За них всё ещё можно проголосовать в публикациях на сайте и соцсетях Бел.Ру.

На третьем этапе выступят ёлочки из Корочанского района, Шебекинского и Новоосколького горокругов, а также Волоконовского района. Лучшую из них можно выбрать в опросе ниже.

Напомним, всего в сегодняшнем голосовании поучаствуют 20 ёлок из разных муниципалитетов Белгородской области.

Ёлка в КорочеЁлка в Короче
Ёлка в ШебекиноЁлка в Шебекино
Ёлка в Новом ОсколеЁлка в Новом Осколе
Ёлка в ВолоконовкеЁлка в Волоконовке
Ёлка в Короче
Фото: vk.com/korocha_iz
Какая ёлка лучше?
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