Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: третья четвёрка

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В предыдущих двух турах читатели Бел.Ру выбирали лучшие из ёлок районных центров и городов: Борисовка, Грайворон, Красная Яруга и Ракитное, а также Ивня, Майский, Строитель и Прохоровка. За них всё ещё можно проголосовать в публикациях на сайте и соцсетях Бел.Ру.
На третьем этапе выступят ёлочки из Корочанского района, Шебекинского и Новоосколького горокругов, а также Волоконовского района. Лучшую из них можно выбрать в опросе ниже.
Напомним, всего в сегодняшнем голосовании поучаствуют 20 ёлок из разных муниципалитетов Белгородской области.