Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: третья четвёрка

В предыдущих двух турах читатели Бел.Ру выбирали лучшие из ёлок районных центров и городов: Борисовка, Грайворон, Красная Яруга и Ракитное, а также Ивня, Майский, Строитель и Прохоровка. За них всё ещё можно проголосовать в публикациях на сайте и соцсетях Бел.Ру.