Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: четвёртая четвёрка

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В предыдущем этапе приняли участие ёлки из Корочи, Шебекино, Нового Оскола и Волоконовки. А до этого читатели Бел.Ру голосовали за хвойных красавиц из восьми других муниципалитетов области. Найти эти материалы и проголосовать за свой город или районный центр можно на нашем сайте.
Теперь настало время выбрать лучшую ёлку среди следующих муниципалитетов: Губкинский и Старооскольский горокруга, а также Чернянский и Красненский районы. Проголосовать за понравившуюся ёлочку можно в опросе ниже.