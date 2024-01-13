Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: четвёртая четвёрка

В предыдущем этапе приняли участие ёлки из Корочи, Шебекино, Нового Оскола и Волоконовки. А до этого читатели Бел.Ру голосовали за хвойных красавиц из восьми других муниципалитетов области. Найти эти материалы и проголосовать за свой город или районный центр можно на нашем сайте.