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Ёлочная игрушка

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: четвёртая четвёрка

13 января 2024, 12:00
Фото: 1MI
Ёлочная игрушка
Продолжается голосование за лучшую ёлку среди соседних муниципалитетов. В четвёртом туре участвуют ёлочки из Губкина, Старого Оскола, Чернянки и Красного.

В предыдущем этапе приняли участие ёлки из Корочи, Шебекино, Нового Оскола и Волоконовки. А до этого читатели Бел.Ру голосовали за хвойных красавиц из восьми других муниципалитетов области. Найти эти материалы и проголосовать за свой город или районный центр можно на нашем сайте.

Теперь настало время выбрать лучшую ёлку среди следующих муниципалитетов: Губкинский и Старооскольский горокруга, а также Чернянский и Красненский районы. Проголосовать за понравившуюся ёлочку можно в опросе ниже.

Ёлка в Старом ОсколеЁлка в Старом Осколе
Ёлка в ЧернянкеЁлка в Чернянке
Ёлка в КрасномЁлка в Красном
Ёлка в ГубкинеЁлка в Губкине
Ёлка в Старом Осколе
Фото: Bel.ru
Какая ёлка лучше?
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#Опросы#Чернянка#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новый год#Губкин#Голосование#Эксклюзив#Красное#Екатерина Никулина#Ёлки#Лучшая ёлка
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