Проще остаться у родителей: сколько стоит снять квартиру на Новый год в Белгороде?

Ещё один пример — «квартира класса люкс» на ул. Горького за 4000 рублей в новогоднюю ночь и 1800 в обычное время. Не можем точно сказать, тянет ли она на «люкс», но в Новый год здесь нужно будет ещё доплатить за каждого гостя по 500 рублей, так что если вы задумаете собрать большую компанию — 4-5 тысячами не отделаетесь.