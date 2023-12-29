Проще остаться у родителей: сколько стоит снять квартиру на Новый год в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Заходим на популярный сайт с объявлениями и видим вполне демократичные цены на посуточный съём квартир в Белгороде — можно найти неплохую квартиру с комфортной мебелью за 1200-1500 рублей. Но стоит указать дату заселения и выезда 31 декабря — 1 января, и такие цены волшебным образом пропадают из поля зрения. Похожая квартира уже будет стоить минимум в два раза дороже.
Минимальная цена, которую придётся отдать за новогоднюю ночь на арендованной квартире — 2500-3000 рублей. За эти деньги сдают, как правило, однушки с двумя-тремя спальными местами, это двуспальная кровать и диван, либо софа, а также минимальным набором бытовой техники и мебели. Хозяйка одной такой квартиры на первом этаже в районе Крейды пишет: «В квартире вечеринки и шум запрещён!», при этом в обычное время аренда стоит 1300 рублей, а в новогоднюю ночь по-праздничному — 2500. И таких примеров много.
Магия новогодней ночи настолько сильная, что может увеличить цену за сутки и в четыре раза. Например, однокомнатная квартира на улице Есенина в районе Сити Молла стоит от 2500 рублей за сутки, в среднем 3000, если посмотреть разные даты. Но в ночь с 31 декабря на 1 января цена вырастает до 12000 рублей. Тут даже волшебный посох Деда Мороза аплодирует стоя.
Самые популярные цены на квартиры в Новый год — 4000-5000 рублей. Таких предложений большинство. Причём, независимо от того, квартира в центре, на окраине города или вообще в Белгородском районе.
Хозяева, которые сдают жильё посуточно, как правило, уже научены горьким и не очень опытом, и сразу расписывают все условия проживания. А если это касается новогодней ночи — то тревожность за имущество возрастает ещё больше. Но собственников можно разделить на две категории: «выберите нас» и «не факт, что мы выберем вас».
Первые стараются показать лучшие стороны сдаваемого посуточно жилья, расписывая всё до мелочей, даже если квартира наполовину пустая. Как пример — однушка в ЖК «Париж» за 4000 рублей в сутки:
Ещё один пример — «квартира класса люкс» на ул. Горького за 4000 рублей в новогоднюю ночь и 1800 в обычное время. Не можем точно сказать, тянет ли она на «люкс», но в Новый год здесь нужно будет ещё доплатить за каждого гостя по 500 рублей, так что если вы задумаете собрать большую компанию — 4-5 тысячами не отделаетесь.
Но куда интереснее объявления, авторы которых освоили мудрость «краткость — сестра таланта» и не прогадали. Хозяйка однушки на Крейде за 5 тысяч рублей (в новогоднюю ночь) сразу обозначила, что и «пошуметь» в апартаментах можно, и от количества гостей ваш бюджет не пострадает. И больше ничего, а разве что-то ещё нужно?
Некоторые хозяева ставят в объявлениях возрастные ограничения. Например, чтобы снять квартиру за 4 тысячи на Славянской, помимо залога нужно быть не младше 21 года, а для квартиры за такую же сумму на Будённого «не доросли» и некоторые журналисты Бел.Ру — людей младше 25 лет собственник не заселяет. Таких ограничений нет даже у особо специфических фильмов.
Напоследок ещё одно милое объявление из разряда «любой каприз за ваши деньги». Эта собственница точно знает, как привлечь потенциальных арендаторов. За 5 тысяч рублей в однушке на Лермонтова вы можете и громко слушать музыку, и курить, и не беспокоиться о соседях, притом что дом многоквартирный.
Изучив, что предлагают арендодатели, сдающие квартиры посуточно, мы пришли к выводу, что сэкономить в праздник на жилье вряд ли получится. Многие сознательно завышают цену в несколько раз именно в новогоднюю ночь, и договариваться с такими собственниками нужно либо сильно заранее, либо с минимальным количеством гостей. Но всегда есть проверенный и надёжный вариант — остаться дома и отпраздновать со своими родными. Ведь как ни крути, а Новый год — семейный праздник.