10 лучших подарков для внуков на Новый год от бабули и дедули

И мы сейчас не про искусство. Если вы ищете подарок внучке, то это лучший вариант. Такие наборы можно как найти в книжных магазинах, так и заказать в интернете за небольшую цену, и в них будет сразу несколько подарков. В составе могут быть письменные принадлежности, аксессуары, полотенца, бутылочки, сладости, чай, уходовая косметика и тому подобное — всё в одной цветовой гамме и тематике. Подобные наборы можно найти и для мальчиков, но