10 лучших подарков для внуков на Новый год от бабули и дедули

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Что любят современные дети? Таким вопросом задаются бабушки и дедушки, которые хотят быть на одной волне со своими внуками и попасть в точку при выборе подарков. Поэтому мы не только подскажем, что подарить, но и расскажем, для чего это нужно.
И мы сейчас не про искусство. Если вы ищете подарок внучке, то это лучший вариант. Такие наборы можно как найти в книжных магазинах, так и заказать в интернете за небольшую цену, и в них будет сразу несколько подарков. В составе могут быть письменные принадлежности, аксессуары, полотенца, бутылочки, сладости, чай, уходовая косметика и тому подобное — всё в одной цветовой гамме и тематике. Подобные наборы можно найти и для мальчиков, но
Забудьте о том, что утята, медвежата и другие животные в элементах одежды или в виде игрушки нужны только малышам. Современные дети, подростки и даже молодые люди любят разнообразие в домашнем образе, поэтому можно смело подарить своим внукам тапочки в виде крокодилов или плюшевую акулу.
Не будем вдаваться в подробности, объясняя что такое «мем», но такие игры с карточками сейчас очень популярны. Суть настольной игры в том, что в одних карточках прописаны комичные жизненные ситуации, на других — смешные картинки. И когда ведущий зачитывает ситуацию, остальные игроки «реагируют» на неё с помощью картинок. От такого подарка и внук, и внучка будут в восторге. Важно обратить внимание на возрастное ограничение перед покупкой.
Ещё один вид «эстетичного» подарка. Такие светильники продаются в разных вариантах — от объёмных иллюзий до голограммы с надписями. Если не знаете, что нравится вашему внуку или внучке — лучше не брать тематический 3D-светильник, и отдать предпочтение классике в виде звёзд, планет или приятного послания от бабушки с дедушкой.
Так уж получилось, что однотон сейчас не в моде. Не только маленькие дети, но и молодёжь предпочитает классическим носкам разноцветные, со смешными надписями и рисунками, даже если вся остальная одежда у них чёрного цвета. Поэтому несколько пар таких носков в виде подарка к Новому году будут очень даже кстати. А если вы умеете вязать и у вас хорошая фантазия — то создать такой подарок своими руками не составит труда.
Принцип тот же, что и с мягкими игрушками, такая подушка может быть в форме животного или даже овоща авокадо. Главное — это специальное наполнение — мягкие шарики вспененного полистирола, которые подойдут как для того, чтобы просто «помять» подушку и успокоиться, так и для того, чтобы с комфортом полежать на ней.
А зимы в России холодные… Именно поэтому можно порадовать внука или внучку этим удобным аксессуаром, который по
Куда же без любимых гаджетов, с которыми, как ни крути, дети сейчас проводят больше всего времени. Вы можете узнать у родителей или самих детей, какая у них модель телефона, и подобрать для него чехол с попсокетом. Последнее — это специальное крепление на спинке чехла, которое позволит поставить телефон на стол и смотреть любимые мультики или фильмы с комфортом.
Из той же категории гаджетов, но полезный не только для ребёнка, но и для вас в том числе. Чтобы внук или внучка всегда оставались на связи — подарите им повербанк, это портативный аккумулятор, с помощью которого ребёнок сможет заряжать телефон, наушники и другую технику. Повербанки бывают разных объёмов, но учитывая современные требования к аккумуляторам у тех же смартфонов рекомендуем приобретать такой подарок с объёмом не меньше 10000 мАч.
Подарок для творческих внучат, который включает в себя холст с разметкой и специальные краски. У каждой баночки с краской есть свой номер, отмеченный в определённых участках холста. Когда ребёнок раскрасит холст согласно номерам, получится полноценная картина, которую можно повесить на стену.