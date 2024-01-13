Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: первая четвёрка

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Новогодние праздники в этом году выдались непростыми для Белгорода и области. Тем не менее, во всех районах и округах были наряжены ёлки — символы благополучия, силы и всего нового. Поэтому в преддверии Старого Нового года мы решили всё же полюбоваться красавицами из разных уголков региона. И предлагаем вам проголосовать за самые красивые из них.
В первом голосовании участвуют ёлочки из Борисовки, Грайворона, Красной Яруги и Ракитного. Выбрать ту, которая понравилось больше всего, можно в опросе ниже.