Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: первая четвёрка

Новогодние праздники в этом году выдались непростыми для Белгорода и области. Тем не менее, во всех районах и округах были наряжены ёлки — символы благополучия, силы и всего нового. Поэтому в преддверии Старого Нового года мы решили всё же полюбоваться красавицами из разных уголков региона. И предлагаем вам проголосовать за самые красивые из них.