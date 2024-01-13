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Новогодняя ёлка

Голосование за лучшую ёлку Белгородской области: первая четвёрка

13 января 2024, 06:00
Фото: 1MI
Новогодняя ёлка
Бел.Ру вновь открывает голосование за самую красивую новогоднюю ёлку среди районов и округов Белгородчины. Участие примут 20 ёлок из разных муниципалитетов.

Новогодние праздники в этом году выдались непростыми для Белгорода и области. Тем не менее, во всех районах и округах были наряжены ёлки — символы благополучия, силы и всего нового. Поэтому в преддверии Старого Нового года мы решили всё же полюбоваться красавицами из разных уголков региона. И предлагаем вам проголосовать за самые красивые из них.

В первом голосовании участвуют ёлочки из Борисовки, Грайворона, Красной Яруги и Ракитного. Выбрать ту, которая понравилось больше всего, можно в опросе ниже.

Ёлка в БорисовкеЁлка в Борисовке
Ёлка в ГрайворонеЁлка в Грайвороне
Ёлка в Красной ЯругеЁлка в Красной Яруге
Ёлка в РакитномЁлка в Ракитном
Ёлка в Борисовке
Фото: Администрация Борисовского района
Какая ёлка лучше?
Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?
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