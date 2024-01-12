Белгородцев удивили укрепление остановок и сумма пожертвования от Киркорова

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
С 11 января в Белгороде после обстрелов начали укреплять остановки. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По состоянию на утро 12 января в областном центре обложили бетонными плитами и мешками с песком 14 остановок общественного транспорта.
Как добавил губернатор, ранее власти говорили о дополнительных мерах по обеспечению безопасности белгородцев. Речь, в частности, об укреплении остановок — мест, где может быть скопление людей.
Мэр Валентин Демидов предложил установить модульные конструкции, которые делают для Минобороны. Как конкретно они выглядят, не уточнялось.
Вместе с тем в мэрии заверили, что работы по укреплению остановочных павильонов проведут оперативно во всех районах города.
Однако у жителей Белгорода уже возникли вопросы к этой работе. Горожане интересуются, как подобные укрепления могут их защитить. В первую очередь это касается мешков с песком. Решение с бетонными блоками одному из горожан тоже показалось странным. Мужчина предположил, что от взрывной волны блоки могут упасть и придавить кого-нибудь или разлететься на куски и ранить людей.
12 января стала известна сумма, которую народный артист Филипп Киркоров перевёл белгородцам. Ранее певец обещал помочь горожанам после атаки ВСУ, произошедшей 30 декабря.
5 млн рублей Киркоров перевёл на счёт местной НКО «Синяя птица». Организация оказывает помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. На её счёт пришло два пожертвования суммами 2,4 млн и 2,6 млн рублей.
Четыре дня назад артист заявил, что окажет белгородцам финансовую поддержку. Он пообещал перевести свой гонорар пострадавшим 30 декабря белгородцам. Речь о деньгах, которые певец заработал за участие в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.
Среди российских звёзд, которые оказали помощь горожанам после обстрела, были также Лолита Милявская и Ксения Собчак. Ранее, как рассказывала журналистка, певица посодействовала в расселении шебекинцев.
12 января ВСУ вновь атаковали Грайворонский горокруг. Под ударом беспилотника было село Козинка. Никто из мирных жителей не пострадал, однако повреждения получили три автомобиля. На месте происшествия работали оперативные службы.
Уже вечером стало известно об атаке на грайворонское село Глотово. Повреждения получила линия электропередачи, под отключегие попали жители нескольких населённых пунктов. К восстановлению приступят после согласования с Минобороны.
Добавим, что сёла Дроновка и Безымено в Грайворонском горокруге тоже подверглись обстрелам противника. Соответствующую рассылку от РСЧС получили местные жители. Ещё под огнём был Валуйский горокруг.
Также Минобороны сообщило о сбитом около 14:50 украинском беспилотнике. Дрон уничтожили при помощи противовоздушной обороны над территорией Белгородской области. В каком именно районе это произошло, в военном ведомстве не уточняли.