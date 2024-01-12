Белгородцев удивили укрепление остановок и сумма пожертвования от Киркорова

Однако у жителей Белгорода уже возникли вопросы к этой работе. Горожане интересуются, как подобные укрепления могут их защитить. В первую очередь это касается мешков с песком. Решение с бетонными блоками одному из горожан тоже показалось странным. Мужчина предположил, что от взрывной волны блоки могут упасть и придавить кого-нибудь или разлететься на куски и ранить людей.