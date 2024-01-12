«И как это должно защитить?» У белгородцев появились вопросы к укреплению остановок

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
11 января автобусные остановки в Белгороде начали укреплять мешками с песком и бетонными блоками. Кроме этого, места ожидания автобусов могу защитить модульными конструкциями, производимыми для Минобороны.
Однако у белгородцев появились сомнения. Так, одна из жительниц города задала целый ряд вопросов.
Какой высоты должны быть ряды мешков, чтобы действительно защитить? А что с крышами этих остановок, ведь осколки летят и сверху? Кто и как будет поддерживать влажность этого песка? По блокам тоже не всё понятно: скреплены ли они между собой и не обвалятся ли они от взрывной волны внутрь остановки?
спросила женщина
Другому белгородцу решение укреплять остановки бетонными блоками тоже показалось странным. Он считает, что от взрывной волны блоки могут упасть и придавить кого-нибудь, либо блок разлетится на куски и ранит людей.
Ещё один белгородец согласен с претензиями и считает, что оптимальной защитой являются мешки с песком. Они же, по его мнению, выйдут дешевле.
На все вопросы в мэрии лишь ответили, что «работы по защите остановочных комплексов города проводятся в соответствии с рекомендациями специалистов». Такая отписка не устроила одну из жительниц, поэтому она попросила специалистов успокоить белгородцев и ответить на все вопросы.