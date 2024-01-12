«И как это должно защитить?» У белгородцев появились вопросы к укреплению остановок

На все вопросы в мэрии лишь ответили, что «работы по защите остановочных комплексов города проводятся в соответствии с рекомендациями специалистов». Такая отписка не устроила одну из жительниц, поэтому она попросила специалистов успокоить белгородцев и ответить на все вопросы.