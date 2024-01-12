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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Укреплённая остановка в Белгороде

«И как это должно защитить?» У белгородцев появились вопросы к укреплению остановок

12 января 2024, 09:30
Фото: «Жесть Белгород»
Укреплённая остановка в Белгороде

Белгородцы поделились сомнениями по поводу укрепления остановок

Остановки в Белгороде начали укреплять блоками и мешками с песком, однако некоторые горожане начали сомневаться, что такие меры действительно защитят при обстрелах. Мэрия даёт белгородцам один ответ.

11 января автобусные остановки в Белгороде начали укреплять мешками с песком и бетонными блоками. Кроме этого, места ожидания автобусов могу защитить модульными конструкциями, производимыми для Минобороны.

Однако у белгородцев появились сомнения. Так, одна из жительниц города задала целый ряд вопросов.

Какой высоты должны быть ряды мешков, чтобы действительно защитить? А что с крышами этих остановок, ведь осколки летят и сверху? Кто и как будет поддерживать влажность этого песка? По блокам тоже не всё понятно: скреплены ли они между собой и не обвалятся ли они от взрывной волны внутрь остановки?
спросила женщина

Другому белгородцу решение укреплять остановки бетонными блоками тоже показалось странным. Он считает, что от взрывной волны блоки могут упасть и придавить кого-нибудь, либо блок разлетится на куски и ранит людей.

Ещё один белгородец согласен с претензиями и считает, что оптимальной защитой являются мешки с песком. Они же, по его мнению, выйдут дешевле.

На все вопросы в мэрии лишь ответили, что «работы по защите остановочных комплексов города проводятся в соответствии с рекомендациями специалистов». Такая отписка не устроила одну из жительниц, поэтому она попросила специалистов успокоить белгородцев и ответить на все вопросы.

Модульные конструкции для Минобороны хотят использовать для остановок в Белгороде
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Блоки#Александра Склярова#Укрепление#Автобусные остановки#Мешки с песком
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