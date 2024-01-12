Модульные конструкции для Минобороны хотят использовать для остановок в Белгороде

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта. Девять остановок в областном центре обложили мешками с песком, ещё пять — бетонными плитами.
«Мы уже говорили о том, что начинаем дополнительные меры по обеспечению безопасности наших жителей, например, в выполнении работы по укреплению остановок, то есть мест, где большое количество скопления людей есть», — пояснил губернатор Вячеслав Гладков.
Мэр Валентин Демидов в свою очередь предложил установить модульные конструкции, которые делают для Минобороны. Их планируют устанавливать в местах скопления людей, где не получится использовать блоки или мешки с песком.
По словам Гладкова, власти будут ориентироваться на пожелания и советы. Предстоит большая работа, заключил губернатор.
Вместе с тем на улице Конева обкладывать остановки бетонными плитами не стали. Рабочие вместо этого соорудили новую конструкцию.