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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Белгороде укрепляют остановки

Модульные конструкции для Минобороны хотят использовать для остановок в Белгороде

12 января 2024, 06:58
Фото: Bel.ru
В Белгороде укрепляют остановки

Гладков рассказал об укреплении остановок в Белгороде

Пока в областном центре укрепили 15 остановок. Их обложили мешками с песком и бетонными плитами. Предлагается также использовать модульные конструкции, которые производят для Минобороны. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта. Девять остановок в областном центре обложили мешками с песком, ещё пять — бетонными плитами.

«Мы уже говорили о том, что начинаем дополнительные меры по обеспечению безопасности наших жителей, например, в выполнении работы по укреплению остановок, то есть мест, где большое количество скопления людей есть», — пояснил губернатор Вячеслав Гладков.

Мэр Валентин Демидов в свою очередь предложил установить модульные конструкции, которые делают для Минобороны. Их планируют устанавливать в местах скопления людей, где не получится использовать блоки или мешки с песком.

По словам Гладкова, власти будут ориентироваться на пожелания и советы. Предстоит большая работа, заключил губернатор.

Вместе с тем на улице Конева обкладывать остановки бетонными плитами не стали. Рабочие вместо этого соорудили новую конструкцию.

Конструкция на КоневаКонструкция на Конева
Конструкция на Конева
Фото: Bel.ru
В Белгороде начали укреплять автобусные остановки блоками и мешками с песком
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Укрепления#Мешки с песком#Бетонные блоки
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