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Остановки общественного транспорта

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Март
На Новом мосту в Белгороде появятся автобусные остановки и пешеходный переход
После ремонта участок на проспекте Ватутина должен стать удобнее и для водителей, и для пешеходов, уверят мэр города Валентин Демидов.
10 марта, 07:14
Февраль
«А там — это где?» Гладков ответил на популярный вопрос о расположении аптечек
Во время своего вечернего эфира 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев, где во время обстрела можно найти аптечку.
19 февраля, 16:58
В Белгороде в хоз- и соцобъектах вблизи укрытий разместят аптечки первой помощи
На оперсовещании правительства Белгородской области обсудили вопрос размещения аптечек первой помощи на территории Белгорода. К 20 февраля разместят 502 аптечки вблизи укрытий на остановках. также установят таблички-указатели. Юрлицам аптечками придётся закупаться самим.
19 февраля, 07:38
Январь
Банда на улицах Белгорода и дистант в школах: как прошла неделя в регионе
20 января, 12:56
Октябрь 2023
Без камер нет вандалов? Кто же тогда ломает остановки на Щорса в Белгороде?
20 октября 2023, 14:29

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