Остановки общественного транспорта

«А там — это где?» Гладков ответил на популярный вопрос о расположении аптечек

Во время своего вечернего эфира 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев, где во время обстрела можно найти аптечку.