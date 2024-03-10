На Новом мосту в Белгороде появятся автобусные остановки и пешеходный переход

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Белгороде идут работы по ремонту участка Нового моста в районе планирующейся к открытию в ближайшие месяцы «Школы 21». По состоянию на 9 марта там сделали уширение, уложили новый асфальт на полосе по улице 5 Августа. Теперь там появится и поворот на улицу Академическую — по направлению движения уже отгородили бортовым камнем островки безопасности.
Идёт монтаж опор освещения, светофоров, укладывают тротуарную плитку. Также в районе пересечения с улицей 5 Августа появится наземный пешеходный переход и две остановки общественного транспорта. Схему организации дорожного движения прорабатывали специалисты ЦОДД.
Ранее белгородцы попросили обустроить укрытие от обстрелов на проспекте Ватутина. Начальная стоимость работ по контракту составила 31,8 млн рублей.