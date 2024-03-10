На Новом мосту в Белгороде появятся автобусные остановки и пешеходный переход

В Белгороде идут работы по ремонту участка Нового моста в районе планирующейся к открытию в ближайшие месяцы «Школы 21». По состоянию на 9 марта там сделали уширение, уложили новый асфальт на полосе по улице 5 Августа. Теперь там появится и поворот на улицу Академическую — по направлению движения уже отгородили бортовым камнем островки безопасности.