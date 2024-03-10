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ремонт проспекта Ватутина в Белгороде

На Новом мосту в Белгороде появятся автобусные остановки и пешеходный переход

10 марта 2024, 07:14
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
ремонт проспекта Ватутина в Белгороде
После ремонта участок на проспекте Ватутина должен стать удобнее и для водителей, и для пешеходов, уверят мэр города Валентин Демидов.

В Белгороде идут работы по ремонту участка Нового моста в районе планирующейся к открытию в ближайшие месяцы «Школы 21». По состоянию на 9 марта там сделали уширение, уложили новый асфальт на полосе по улице 5 Августа. Теперь там появится и поворот на улицу Академическую — по направлению движения уже отгородили бортовым камнем островки безопасности.

Идёт монтаж опор освещения, светофоров, укладывают тротуарную плитку. Также в районе пересечения с улицей 5 Августа появится наземный пешеходный переход и две остановки общественного транспорта. Схему организации дорожного движения прорабатывали специалисты ЦОДД.

Ранее белгородцы попросили обустроить укрытие от обстрелов на проспекте Ватутина. Начальная стоимость работ по контракту составила 31,8 млн рублей.

Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?
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