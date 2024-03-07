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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Новый мост

Авто стоят в пробке, прятаться негде: белгородцы просят об укрытии в ещё одном месте

7 марта 2024, 07:15
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Новый мост

Укрытия могут установить на Новом мосту в Белгороде

По словам местных жителей, в случае ракетной опасности спрятаться на мосту сейчас негде. Мэрия обещала включить эту территорию в план по установке дополнительных укрытий.

Белгородка Оксана попросила установить укрытия на протяжении всего Нового моста на проспекте Ватутина.

«Множество машин на открытом пространстве стоят в пробке. В случае ракетной опасности деваться совершенно некуда», — пишет женщина.

На предложение белгородки ответила мэрия. Администрация сообщила, что указанную территорию включат в план по установке дополнительных укрытий. В мэрии также добавили, что список мест, где требуется установка дополнительных укрытий, уже сформирован. Средства на эти цели выделили. При необходимости специалисты вносят в список корректировки.

Впрочем, уже нечто похожее на укрытие на проспекте Ватутина заметили местные жители. Конструкция стоит на перекрёстке 5 Августа — Ватутина. Сейчас на этом участке проводится ремонт.

Напомним, что в Белгороде отремонтируют пешеходный мост к памятнику князю Владимиру на проспекте Ватутина. Ранее белгородцы жаловались, что на Новом мосту большие ямы, из-за которых ломаются автомобили. Позже стало известно, что УКС Белгорода ищет подрядчика, который выполнит первый этап ремонта дороги — от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого.

Укрытие на ВатутинаУкрытие на Ватутина
Укрытие на Ватутина
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Что изменится в Белгороде после ремонта проспекта Ватутина?
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#Город#Новости Белгорода#Новый мост#Белгород#Алина Харина#Укрытие
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