Авто стоят в пробке, прятаться негде: белгородцы просят об укрытии в ещё одном месте

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Белгородка Оксана попросила установить укрытия на протяжении всего Нового моста на проспекте Ватутина.
«Множество машин на открытом пространстве стоят в пробке. В случае ракетной опасности деваться совершенно некуда», — пишет женщина.
На предложение белгородки ответила мэрия. Администрация сообщила, что указанную территорию включат в план по установке дополнительных укрытий. В мэрии также добавили, что список мест, где требуется установка дополнительных укрытий, уже сформирован. Средства на эти цели выделили. При необходимости специалисты вносят в список корректировки.
Впрочем, уже нечто похожее на укрытие на проспекте Ватутина заметили местные жители. Конструкция стоит на перекрёстке 5 Августа — Ватутина. Сейчас на этом участке проводится ремонт.
Напомним, что в Белгороде отремонтируют пешеходный мост к памятнику князю Владимиру на проспекте Ватутина. Ранее белгородцы жаловались, что на Новом мосту большие ямы, из-за которых ломаются автомобили. Позже стало известно, что УКС Белгорода ищет подрядчика, который выполнит первый этап ремонта дороги — от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого.