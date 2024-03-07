Авто стоят в пробке, прятаться негде: белгородцы просят об укрытии в ещё одном месте

На предложение белгородки ответила мэрия. Администрация сообщила, что указанную территорию включат в план по установке дополнительных укрытий. В мэрии также добавили, что список мест, где требуется установка дополнительных укрытий, уже сформирован. Средства на эти цели выделили. При необходимости специалисты вносят в список корректировки.