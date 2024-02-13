Что изменится в Белгороде после ремонта проспекта Ватутина?

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В ходе реконструкции перекрёстка улицы 5 Августа и проспекта Ватутина в Белгороде отремонтируют пешеходный мост к памятнику князю Владимиру. Эксперты отметили, что мосту требуется капитальный ремонт с заменой монолитных перекрытий.
До начала работ движение перекрывать не будут, так как объект не является аварийным. Однако на время проведения капремонта движение всё-таки на время ограничат.
Кроме этого, в проект реконструкции внесли несколько изменений. Так, появится регулируемый левый поворот с проспекта Ватутина к улице Академической, левый поворот с улицы Академической на проспект Ватутина, а также проезд от улицы Железнодорожной.
Также на проспекте появятся две новые остановки: в северном и южном направлениях.
Напомним, что на капремонт готовы выделить более 31,8 млн рублей. Исполнителя выберут уже завтра, 14 февраля, а работы необходимо выполнить до 31 января 2025 года.