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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Мост к памятнику князю Владимиру

Что изменится в Белгороде после ремонта проспекта Ватутина?

13 февраля 2024, 06:32
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Мост к памятнику князю Владимиру

В Белгороде отремонтируют пешеходный мост к памятнику князю Владимиру

В проект реконструкции перекрёстка улицы 5 Августа и проспекта Ватутина внесли некоторые изменения. Так, капремонт ждёт пешеходный мост, появятся новые регулируемые повороты. Подробности сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В ходе реконструкции перекрёстка улицы 5 Августа и проспекта Ватутина в Белгороде отремонтируют пешеходный мост к памятнику князю Владимиру. Эксперты отметили, что мосту требуется капитальный ремонт с заменой монолитных перекрытий.

До начала работ движение перекрывать не будут, так как объект не является аварийным. Однако на время проведения капремонта движение всё-таки на время ограничат.

Кроме этого, в проект реконструкции внесли несколько изменений. Так, появится регулируемый левый поворот с проспекта Ватутина к улице Академической, левый поворот с улицы Академической на проспект Ватутина, а также проезд от улицы Железнодорожной.

Также на проспекте появятся две новые остановки: в северном и южном направлениях.

Напомним, что на капремонт готовы выделить более 31,8 млн рублей. Исполнителя выберут уже завтра, 14 февраля, а работы необходимо выполнить до 31 января 2025 года.

В Белгороде капитально отремонтируют участок проспекта Ватутина
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#Город#Белгородская область#Мост#Реконструкция#Новости Белгорода#Проспект ватутина#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
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