Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Ремонт

В Белгороде капитально отремонтируют участок проспекта Ватутина

5 февраля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Ремонт

На первый этап ремонта проспекта Ватутина в Белгороде могут потратить 31,8 млн

Речь идёт о части дороги от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого. 31,8 млн рублей готовы потратить только на первый этап работ. УКС Белгорода ищет подрядчика.

Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который выполнит первый этап капитального ремонта проспекта Ватутина. Отремонтировать необходимо участок от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого. Начальная цена контракта составляет больше 31,8 млн рублей. Исполнителя выберут 14 февраля.

Подрядчику необходимо выполнить подготовительные работы, обустроить дорогу, отремонтировать парковку и дорожное покрытие, установить светофор и остановочные павильоны, а также обустроить наружное освещение.

Работы должны быть выполнены до 31 января 2025 года.

Ранее белгородцы жаловались, что на Новом мосту большие ямы, из-за которых ломаются автомобили. В мэрии ответили, что в текущем году запланирован ремонт участка по проспекту Ватутина от улицы 5 Августа до улицы Победы.

Схема ремонтаСхема ремонта
Схема ремонта
Фото: Госзакупки
В мэрии ответили, дойдёт ли очередь до капремонта Нового моста в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии ответили, дойдёт ли очередь до капремонта Нового моста в БелгородеВыделенки и велодорожки: Демидов рассказал о ремонте моста на проспекте ВатутинаБелгородцев ожидают трудности на проспекте Ватутина из-за начала ремонта
#Город#Дорога#Ремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Проспект ватутина#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря получили соцпаспорта
Сегодня, 06:31
В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках
Сегодня, 06:51
Что будет с новогодними открытками, подписанными белгородцами накануне 30 декабря?
Сегодня, 06:45
Пострадавшим от обстрелов предприятиям под Белгородом направят 250 млн рублей
Сегодня, 06:35
Памятник жертвам трагедии на камышитовом заводе в Белгороде установят ко Дню Победы
Сегодня, 06:39