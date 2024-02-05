В Белгороде капитально отремонтируют участок проспекта Ватутина

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который выполнит первый этап капитального ремонта проспекта Ватутина. Отремонтировать необходимо участок от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого. Начальная цена контракта составляет больше 31,8 млн рублей. Исполнителя выберут 14 февраля.
Подрядчику необходимо выполнить подготовительные работы, обустроить дорогу, отремонтировать парковку и дорожное покрытие, установить светофор и остановочные павильоны, а также обустроить наружное освещение.
Работы должны быть выполнены до 31 января 2025 года.
Ранее белгородцы жаловались, что на Новом мосту большие ямы, из-за которых ломаются автомобили. В мэрии ответили, что в текущем году запланирован ремонт участка по проспекту Ватутина от улицы 5 Августа до улицы Победы.