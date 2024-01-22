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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Яма на дороге

В мэрии ответили, дойдёт ли очередь до капремонта Нового моста в Белгороде

22 января 2024, 11:07
Фото: 1MI
Яма на дороге

Белгородцы просят отремонтировать Новый мост

Жителей Белгорода возмущает состояние Нового моста. По их словам, на дороге большие ямы, из-за которых ломаются автомобили. В городской администрации ответили, стоит ли ждать капремонта в этом году.

Белгородцы задают вопросы по поводу капитального ремонта Нового моста. По словам водителей, на дороге большие ямы, из-за которых ломаются автомобили.

Горожанин показал на видеозаписи, что яма гораздо больше мужской стопы. По его мнению, вместо ремонта велолыжероллерной трассы «Олимпия» нужно выделить деньги на ремонт Нового моста.

На обращение отреагировали в городской администрации. Белгородцу ответили, что в 2024 году запланирован ремонт участка дороги по проспекту Ватутина от улицы 5 Августа до улицы Победы. «Уже получили положительное заключение государственной экспертизы», — добавили в мэрии.

Это не единственный случай, когда горожане жалуются на ямы на дорогах. Так, автомобилистов не устраивает трасса Белгород — Короча, из-за ям на которой на многих машинах повредились диски.

Отметим, что велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде открыли после ремонта 15 октября 2023 года: тогда на трассе увеличили площадь оснежения в 3,33 км. Однако теперь региональный минстрой ищет подрядчика для реконструкции «Олимпии» — на это готовы потратить 338 млн 467 тыс. 957 рублей из областного бюджета.

Яма на Новом мосту в БелгородеЯма на Новом мосту в Белгороде
Яма на Новом мосту в Белгороде
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
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#Город#Белгородская область#Капремонт#Дороги#Реконструкция#Новости Белгорода#Олимпия#Новый мост#Белгород#Лыжевелороллерная трасса Олимпия#Александра Склярова
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