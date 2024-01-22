В мэрии ответили, дойдёт ли очередь до капремонта Нового моста в Белгороде

Отметим, что велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде открыли после ремонта 15 октября 2023 года: тогда на трассе увеличили площадь оснежения в 3,33 км. Однако теперь региональный минстрой ищет подрядчика для реконструкции «Олимпии» — на это готовы потратить 338 млн 467 тыс. 957 рублей из областного бюджета.