В мэрии ответили, дойдёт ли очередь до капремонта Нового моста в Белгороде

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Белгородцы задают вопросы по поводу капитального ремонта Нового моста. По словам водителей, на дороге большие ямы, из-за которых ломаются автомобили.
Горожанин показал на видеозаписи, что яма гораздо больше мужской стопы. По его мнению, вместо ремонта велолыжероллерной трассы «Олимпия» нужно выделить деньги на ремонт Нового моста.
На обращение отреагировали в городской администрации. Белгородцу ответили, что в 2024 году запланирован ремонт участка дороги по проспекту Ватутина от улицы 5 Августа до улицы Победы. «Уже получили положительное заключение государственной экспертизы», — добавили в мэрии.
Это не единственный случай, когда горожане жалуются на ямы на дорогах. Так, автомобилистов не устраивает трасса Белгород — Короча, из-за ям на которой на многих машинах повредились диски.
Отметим, что велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде открыли после ремонта 15 октября 2023 года: тогда на трассе увеличили площадь оснежения в 3,33 км. Однако теперь региональный минстрой ищет подрядчика для реконструкции «Олимпии» — на это готовы потратить 338 млн 467 тыс. 957 рублей из областного бюджета.