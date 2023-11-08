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Posted Сегодня, 17:41

Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

Мэр Белгорода рассказал о ремонте дороги и моста на проспекте Ватутина

Выделенки и велодорожки: Демидов рассказал о ремонте моста на проспекте Ватутина

8 ноября 2023, 17:41
Фото: 1MI

Мэр Белгорода рассказал о ремонте дороги и моста на проспекте Ватутина

По словам Валентина Демидова, ремонт на проспекте запланирован на следующий год.

Во время эфира белгородец спросил у мэра Валентина Демидова, когда отремонтируют мост на проспекте Ватутина, планируется ли там создание выделенной полосы для общественного транспорта, а также обустройство велодорожек и новых остановок?

Валентин Демидов сообщил, что на следующий год планируется капремонт дорожного полотна и мостовой конструкции.

Средства мы уже запросили. Техническая возможность сделать там выделенную полосу и велодорожку есть. Мы сейчас согласовываем возможность включения этой инфраструктуры в существующую сеть с минтрансом. Я думаю, что в ближайшее время мы эту информацию озвучим.
Валентин Демидов
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#Ремонт#Мост#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Выделенные полосы#Валентин Демидов
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