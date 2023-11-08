Выделенки и велодорожки: Демидов рассказал о ремонте моста на проспекте Ватутина

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Во время эфира белгородец спросил у мэра Валентина Демидова, когда отремонтируют мост на проспекте Ватутина, планируется ли там создание выделенной полосы для общественного транспорта, а также обустройство велодорожек и новых остановок?
Валентин Демидов сообщил, что на следующий год планируется капремонт дорожного полотна и мостовой конструкции.
Средства мы уже запросили. Техническая возможность сделать там выделенную полосу и велодорожку есть. Мы сейчас согласовываем возможность включения этой инфраструктуры в существующую сеть с минтрансом. Я думаю, что в ближайшее время мы эту информацию озвучим.
Валентин Демидов