Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, решение о создании выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Ватутина ещё не приняли. Также сейчас рассматривается возможность создания «выделенок» на проспектах Белгородском и Славы, на улице Преображенской. Точное решение примут после определения источников финансирования.