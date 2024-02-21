Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Как сообщили в региональном министерстве транспорта, решение о создании выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Ватутина ещё не приняли. Также сейчас рассматривается возможность создания «выделенок» на проспектах Белгородском и Славы, на улице Преображенской. Точное решение примут после определения источников финансирования.
Что касается остановок на проспекте Ватутина и на других улицах Белгорода, то эта идея сейчас находится на стадии анализа, изучается пассажиропоток.
Ранее мэр Валентин Демидов рассказал, как изменится проспект Ватутина после ремонта. Также он сообщил, что появятся две новые остановки в северном и южном направлениях.
В ноябре прошлого года мэр сообщал, что техническая возможность сделать выделенную полосу на проспекте есть.