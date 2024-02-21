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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Проспект Ватутина

Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?

21 февраля 2024, 15:04
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Проспект Ватутина

В минтрансе рассказали о планах на «выделенки» на дорогах Белгорода

В столице региона планируется ремонт проспекта Ватутина. Ранее сообщалось, что на дороге может появиться полоса для общественного транспорта. За комментарием к властям обратился «Открытый Белгород».

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, решение о создании выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Ватутина ещё не приняли. Также сейчас рассматривается возможность создания «выделенок» на проспектах Белгородском и Славы, на улице Преображенской. Точное решение примут после определения источников финансирования.

Что касается остановок на проспекте Ватутина и на других улицах Белгорода, то эта идея сейчас находится на стадии анализа, изучается пассажиропоток.

Ранее мэр Валентин Демидов рассказал, как изменится проспект Ватутина после ремонта. Также он сообщил, что появятся две новые остановки в северном и южном направлениях.

В ноябре прошлого года мэр сообщал, что техническая возможность сделать выделенную полосу на проспекте есть.

Что изменится в Белгороде после ремонта проспекта Ватутина?
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#Город#Автобусы#Новости Белгорода#Проспект ватутина#Белгород#Алина Харина#Выделенная полоса
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