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Камера видеонаблюдения

Без камер нет вандалов? Кто же тогда ломает остановки на Щорса в Белгороде?

20 октября 2023, 14:29
Фото: 1MI
Камера видеонаблюдения

На повреждённых остановках в Белгороде нет камер видеонаблюдения

Журналисты Бел.Ру обратились к мэрии с официальным запросом по поводу разбитых стёкол на остановках по улице Щорса. В администрации заявили, что нарушителей поймать не получилось — на остановках камер нет.

Вчера мы провели рейд по новым остановкам улицы Щорса — от «Водстроя» до «Сити Молла». Из 22 остановок повреждены оказались 12, на них разбито и выбито суммарно 34 стекла. После этого Бел.Ру обратилось к мэрии с официальным запросом, чтобы узнать, знают ли там о количестве повреждений, когда и за какие деньги их планируют починить, а главное — установлена ли какая-то слежка и нашли ли нарушителей?

В администрации Белгорода нам ответили, что остановки починят в 2024 году за счёт городского бюджета, а видеонаблюдения ни на одной из них нет. Камеры установлены только на перекрёстках и, конечно же, по ним нельзя вычислить тех, кто ломает остановки:

«Актов вандализма не удалось зафиксировать ввиду отсутствия камер видеонаблюдения на остановках общественного транспорта по ул. Щорса».

Однако, больше года назад двух вандалов, которые разбили первую остановку, всё же нашли по видео. Тогда им ограничили свободу, а родителей оштрафовали на 136 тысяч рублей. Только видео, на которое попали вандалы, снял очевидец. Сами же остановки до сих пор камерами не оборудованы.

Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла
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#Вандализм#Новости Белгорода#Эксклюзив#Нарушители#Белгород#Камеры видеонаблюдения#Екатерина Никулина#Остановки общественного транспорта
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