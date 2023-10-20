Без камер нет вандалов? Кто же тогда ломает остановки на Щорса в Белгороде?

Вчера мы провели рейд по новым остановкам улицы Щорса — от «Водстроя» до «Сити Молла». Из 22 остановок повреждены оказались 12, на них разбито и выбито суммарно 34 стекла. После этого Бел.Ру обратилось к мэрии с официальным запросом, чтобы узнать, знают ли там о количестве повреждений, когда и за какие деньги их планируют починить, а главное — установлена ли какая-то слежка и нашли ли нарушителей?