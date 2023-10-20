Без камер нет вандалов? Кто же тогда ломает остановки на Щорса в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Вчера мы провели рейд по новым остановкам улицы Щорса — от «Водстроя» до «Сити Молла». Из 22 остановок повреждены оказались 12, на них разбито и выбито суммарно 34 стекла. После этого Бел.Ру обратилось к мэрии с официальным запросом, чтобы узнать, знают ли там о количестве повреждений, когда и за какие деньги их планируют починить, а главное — установлена ли какая-то слежка и нашли ли нарушителей?
В администрации Белгорода нам ответили, что остановки починят в 2024 году за счёт городского бюджета, а видеонаблюдения ни на одной из них нет. Камеры установлены только на перекрёстках и, конечно же, по ним нельзя вычислить тех, кто ломает остановки:
«Актов вандализма не удалось зафиксировать ввиду отсутствия камер видеонаблюдения на остановках общественного транспорта по ул. Щорса».
Однако, больше года назад двух вандалов, которые разбили первую остановку, всё же нашли по видео. Тогда им ограничили свободу, а родителей оштрафовали на 136 тысяч рублей. Только видео, на которое попали вандалы, снял очевидец. Сами же остановки до сих пор камерами не оборудованы.