«А там — это где?» Гладков ответил на популярный вопрос о расположении аптечек

Губернатор Гладков рассказал, где белгородцам найти аптечку во время обстрела

Во время своего вечернего эфира 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев, где во время обстрела можно найти аптечку.

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