Помогут таблички: белгородцы смогут найти в зданиях аптечки на случай обстрелов

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В Белгороде размещают дивизионные аптечки в местах большого скопления людей. Сейчас их оставляют в административных зданиях и бюджетных учреждениях. На улице с фасадной стороны будут размещены таблички с информацией о местоположении аптечки.
Отметим, что одна дивизионная аптечка рассчитана на 20 человек. Всего регион закупил 7 тыс. индивидуальных и 350 дивизионных аптечек.
Кроме этого, в Белгородской области продолжают устанавливать бетонные блоки для на автобусных остановках. Защитные конструкции появились в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах. Блоки устанавливают в тех местах, которые считаются самыми опасными.