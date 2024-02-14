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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Аптечка

Помогут таблички: белгородцы смогут найти в зданиях аптечки на случай обстрелов

14 февраля 2024, 06:31
Фото: 1MI
Аптечка

На зданиях Белгорода разместят таблички с информацией о местонахождении аптечек

На фасадах зданий в Белгороде разместят таблички с местонахождением дивизионных аптечек, рассчитанных на 20 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также стало известно, что в трёх муниципалитетах продолжают укреплять остановки фундаментными блоками.

В Белгороде размещают дивизионные аптечки в местах большого скопления людей. Сейчас их оставляют в административных зданиях и бюджетных учреждениях. На улице с фасадной стороны будут размещены таблички с информацией о местоположении аптечки.

Отметим, что одна дивизионная аптечка рассчитана на 20 человек. Всего регион закупил 7 тыс. индивидуальных и 350 дивизионных аптечек.

Кроме этого, в Белгородской области продолжают устанавливать бетонные блоки для на автобусных остановках. Защитные конструкции появились в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах. Блоки устанавливают в тех местах, которые считаются самыми опасными.

Отметим, что на сегодняшний день только в Белгороде на случай обстрелов укрепили более 400 автобусных остановок. В каждой модульной конструкции развесили стенды с информацией об оказании доврачебной помощи.

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#Общество#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Аптечки#Валуйский горокруг#Блоки#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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