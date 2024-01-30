Больше не будет? На остановках Белгорода появилось 200 бетонных укрытий

Устанавливать модульные конструкции начали 14 января. Всего их планировалось разместить около 200 — по 5-10 ежедневно. Первые установили у универмага «Белгород», на остановке рядом с горбольницей №2 и на оптовом рынке по улице Чичерина. Ещё 200 автобусных остановок укрепят мешками с песком и фундаментными блоками.