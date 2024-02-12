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Posted Вчера, 14:59

Published Вчера, 14:59

Modified Вчера, 15:01

Updated Вчера, 15:01

Укрытия

«Неприятно и стыдно»: БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты

12 февраля 2024, 14:59
Фото: Bel.ru
Укрытия

БГБ призвало белгородцев сообщать о нарушителях чистоты в укрытиях

В Белгорблагоустройстве рассказали, что некоторые местные жители снова используют убежища как туалет. Отходы жизнедеятельности приходится убирать рабочим. БГБ призывает фотографировать и сообщать о таких нарушителях, пишут в Telegram-канале «Уютный Белгород».

Сотрудники Белгорблагоустройства (БГБ) рассказали, что ежедневно поддерживают санитарный порядок в убежищах города. В некоторых из них рабочим необходимо убрать просто мусор, а в других — отходы жизнедеятельности. Местные жители продолжают использовать убежища в качестве туалетов.

«Стыдно даже говорить, что в 21-м веке кто-то считает это нормой», — отмечают в БГБ.

Также управление подчёркивает, что спецбригады для уборки таких отходов у них нет. Заниматься уборкой фекалий приходится обычным рабочим.

Белгородцев попросили фотографировать загрязнителей убежищ и присылать информацию о них в чат БГБ «Уютный Белгород». Далее коммунальщики поспособствуют тому, чтобы вандалов привлекли к ответственности.

Ранее психолог объяснил, почему местные жители портят уличные укрытия и справляют в них нужду. Причины такого поведения — скука, агрессия и попытка нарушить границы и нормы.

Позже местные жители предложили свой метод борьбы с нарушителями чистоты. Проблему попытались решить объявлением.

Белгородцы предложили свой метод борьбы с «недоразумениями» в укрытиях
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#Город#Отходы#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Алина Харина#Убежища
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