«Неприятно и стыдно»: БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты

Posted Вчера, 14:59
Published Вчера, 14:59
Modified Вчера, 15:01
Updated Вчера, 15:01
Сотрудники Белгорблагоустройства (БГБ) рассказали, что ежедневно поддерживают санитарный порядок в убежищах города. В некоторых из них рабочим необходимо убрать просто мусор, а в других — отходы жизнедеятельности. Местные жители продолжают использовать убежища в качестве туалетов.
«Стыдно даже говорить, что в 21-м веке кто-то считает это нормой», — отмечают в БГБ.
Также управление подчёркивает, что спецбригады для уборки таких отходов у них нет. Заниматься уборкой фекалий приходится обычным рабочим.
Белгородцев попросили фотографировать загрязнителей убежищ и присылать информацию о них в чат БГБ «Уютный Белгород». Далее коммунальщики поспособствуют тому, чтобы вандалов привлекли к ответственности.
Ранее психолог объяснил, почему местные жители портят уличные укрытия и справляют в них нужду. Причины такого поведения — скука, агрессия и попытка нарушить границы и нормы.
Позже местные жители предложили свой метод борьбы с нарушителями чистоты. Проблему попытались решить объявлением.