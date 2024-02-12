«Неприятно и стыдно»: БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты

Сотрудники Белгорблагоустройства (БГБ) рассказали, что ежедневно поддерживают санитарный порядок в убежищах города. В некоторых из них рабочим необходимо убрать просто мусор, а в других — отходы жизнедеятельности. Местные жители продолжают использовать убежища в качестве туалетов.