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Published Сегодня, 17:34

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Updated Сегодня, 17:36

Информационные стенды на укрытиях

В укрытиях на остановках Белгорода разместили стенды по оказанию доврачебной помощи

29 января 2024, 17:34
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Информационные стенды на укрытиях

Рядом с укрытиями на остановках Белгорода разместят бесплатные аптечки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о размещённой в модульной конструкции инфографики по оказанию срочной доврачебной помощи. Вскоре такую инфографику развесят во всех укрытиях, а вблизи них появятся и бесплатные аптечки.
Сюжет
Укрытия

В установленных на автобусных остановках Белгорода модульных конструкциях начали развешивать инфографику об оказании срочной доврачебной помощи. В настоящий момент инфографика появилась в одном укрытии города, расположенном вблизи со зданием правительства, но вскоре такие же информационные стенды расклеят по всем конструкциям.

Новые стенды осмотрели мэр Белгорода Валентин Демидов, главврач ССМП Алексей Жиров и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Инфографика, которую разместили, — это наша разработка. Мы старались максимально упростить информацию, сделать её более понятной и простой для восприятия в стрессовой ситуации, чтобы каждый смог оперативно понять чёткий порядок действий по оказанию доврачебной помощи.
Вячеслав Гладков

В ближайшее время рядом с укрытиями власти разместят и аптечки: сейчас специалисты определяют подходящее место для их расположения.

О том, что в укрытиях появятся стенды с информацией об оказании срочной доврачебной помощи, стало известно 19 января. Также в регионе планируется улучшить существующие очные курсы по оказанию доврачебной помощи, сделать онлайн-курсы и раздать жильцам многоэтажных домов соответствующие листовки.

Информационные стенды на укрытияхИнформационные стенды на укрытиях
Информационные стенды на укрытияхИнформационные стенды на укрытиях
Информационные стенды на укрытияхИнформационные стенды на укрытиях
Информационные стенды на укрытияхИнформационные стенды на укрытиях
Информационные стенды на укрытияхИнформационные стенды на укрытиях
Информационные стенды на укрытияхИнформационные стенды на укрытиях
Информационные стенды на укрытияхИнформационные стенды на укрытиях
Информационные стенды на укрытиях
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Белгородцам раздадут листовки с информацией по оказанию доврачебной помощи
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