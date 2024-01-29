В укрытиях на остановках Белгорода разместили стенды по оказанию доврачебной помощи

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В установленных на автобусных остановках Белгорода модульных конструкциях начали развешивать инфографику об оказании срочной доврачебной помощи. В настоящий момент инфографика появилась в одном укрытии города, расположенном вблизи со зданием правительства, но вскоре такие же информационные стенды расклеят по всем конструкциям.
Новые стенды осмотрели мэр Белгорода Валентин Демидов, главврач ССМП Алексей Жиров и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Инфографика, которую разместили, — это наша разработка. Мы старались максимально упростить информацию, сделать её более понятной и простой для восприятия в стрессовой ситуации, чтобы каждый смог оперативно понять чёткий порядок действий по оказанию доврачебной помощи.
Вячеслав Гладков
В ближайшее время рядом с укрытиями власти разместят и аптечки: сейчас специалисты определяют подходящее место для их расположения.
О том, что в укрытиях появятся стенды с информацией об оказании срочной доврачебной помощи, стало известно 19 января. Также в регионе планируется улучшить существующие очные курсы по оказанию доврачебной помощи, сделать онлайн-курсы и раздать жильцам многоэтажных домов соответствующие листовки.