В укрытиях на остановках Белгорода разместили стенды по оказанию доврачебной помощи

В установленных на автобусных остановках Белгорода модульных конструкциях начали развешивать инфографику об оказании срочной доврачебной помощи. В настоящий момент инфографика появилась в одном укрытии города, расположенном вблизи со зданием правительства, но вскоре такие же информационные стенды расклеят по всем конструкциям.