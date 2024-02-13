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Posted Вчера, 15:56

Published Вчера, 15:56

Modified Вчера, 15:58

Updated Вчера, 15:58

В Белгородской области при ракетной угрозе родителей будут пускать в школьные укрытия

В Белгородской области при ракетной угрозе родителей будут пускать в школьные укрытия

13 февраля 2024, 15:56
Фото: 1MI
Об этом сообщили региональный министр образования Андрей Милёхин, а также мэрия областного центра. Вопрос о закрытом доступе на территорию школ появился в Сети.
Сюжет
Школы

В Сети появилось обращение белгородки Марины. Она поинтересовалась, почему в сложившейся опасной ситуации родители не могут ожидать своих детей, которые посещают дополнительные занятия, в школах.

На обращение ответила мэрия Белгорода. В ответе сказано, что вход на территорию школ областного центра ограничен в связи с обеспечением безопасности детей. Но при объявлении ракетной опасности родители, которые ожидают детей после занятий, смогут зайти в образовательные организации.

Ситуацию прокомментировал и региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, меры по ограничению посещения территории школ остаются. При этом чиновник подтвердил, что при объявлении ракетной опасности родители смогут зайти в школы и спуститься в укрытия. Данные установки руководители образовательных учреждений уже получили.

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#Белгородская область#Родители#Безопасность#Школы#Мэрия#Опасность#Сеть#Угроза#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Территория#Укрытия#Образовательные организации#Региональный министр образования
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