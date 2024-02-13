В Белгородской области при ракетной угрозе родителей будут пускать в школьные укрытия

Posted Вчера, 15:56
Published Вчера, 15:56
Modified Вчера, 15:58
Updated Вчера, 15:58
В Сети появилось обращение белгородки Марины. Она поинтересовалась, почему в сложившейся опасной ситуации родители не могут ожидать своих детей, которые посещают дополнительные занятия, в школах.
На обращение ответила мэрия Белгорода. В ответе сказано, что вход на территорию школ областного центра ограничен в связи с обеспечением безопасности детей. Но при объявлении ракетной опасности родители, которые ожидают детей после занятий, смогут зайти в образовательные организации.
Ситуацию прокомментировал и региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, меры по ограничению посещения территории школ остаются. При этом чиновник подтвердил, что при объявлении ракетной опасности родители смогут зайти в школы и спуститься в укрытия. Данные установки руководители образовательных учреждений уже получили.