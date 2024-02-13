В Белгородской области при ракетной угрозе родителей будут пускать в школьные укрытия

Ситуацию прокомментировал и региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, меры по ограничению посещения территории школ остаются. При этом чиновник подтвердил, что при объявлении ракетной опасности родители смогут зайти в школы и спуститься в укрытия. Данные установки руководители образовательных учреждений уже получили.