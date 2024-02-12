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Укрытие рядом с газопроводом

«От прилёта факелом вспыхнет»: укрытие под Белгородом установили рядом с газопроводом

12 февраля 2024, 11:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Укрытие рядом с газопроводом

Установленное рядом с газопроводом укрытие под Белгородом передвинут

В посёлке Разумное защитную конструкцию установили вблизи газопровода, что не устроило местных жителей. Белгородка попросила передвинуть укрытие на безопасное от трубы расстояние. На её обращение отреагировала глава муниципалитета.

Жительница Белгородского района попросила перенести на безопасное расстояние укрытие. По словам женщины, его установили на остановке в микрорайоне Новая заря посёлка Разумное рядом с газовой трубой.

«Газ может от прилёта не только факелом вспыхнуть, но и по трубе при малом давлении огонь пойти. Если труба под укрытием, то газ сожжёт всех, кто в нём будет», — отметила обеспокоенная жительница.

На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что специалисты уже выезжали на указанное место и приняли решение о переносе укрытия на безопасное расстояние. Переместить модульную конструкцию планируют уже в ближайшее время.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Газопровод#Разумное#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Укрытие#Александра Склярова
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