«От прилёта факелом вспыхнет»: укрытие под Белгородом установили рядом с газопроводом

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Жительница Белгородского района попросила перенести на безопасное расстояние укрытие. По словам женщины, его установили на остановке в микрорайоне Новая заря посёлка Разумное рядом с газовой трубой.
«Газ может от прилёта не только факелом вспыхнуть, но и по трубе при малом давлении огонь пойти. Если труба под укрытием, то газ сожжёт всех, кто в нём будет», — отметила обеспокоенная жительница.
На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что специалисты уже выезжали на указанное место и приняли решение о переносе укрытия на безопасное расстояние. Переместить модульную конструкцию планируют уже в ближайшее время.