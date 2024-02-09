Нечистоты и затхлый запах в подвале: белгородцы пожаловались на состояние укрытия

Posted 9 февраля, 06:16
Published 9 февраля, 06:16
Modified 9 февраля, 06:18
Updated 9 февраля, 06:18
В редакцию Бел.Ру обратились жители многоквартирного дома №37 по улице 5 Августа в Белгороде. В доме 157 квартир, в которых проживает порядка 600 человек. В случае ракетной опасности в качестве укрытий в доме есть подвалы. И всё бы хорошо, но даже пятиминутное пребывание там невозможно. Журналисты Бел.Ру выехали на место и своими глазами увидели, где придётся прятаться людям в случае ЧП.
Мы осмотрели все три подвала: ржавые трубы, под ногами каша из нечистот, разрушенные стены, лужи и мусор. Кроме того, в одном из подвалов около самого входа проходит труба, которую людям пожилого возраста преодолеть будет тяжело, особенно в паническом состоянии. А ещё в укрытии стоит стойкий затхлый запах, поэтому пребывание в нём, особенно людям с болезнями органов дыхания, просто невозможно. Немаловажно и то, что ни в одном из трёх подвалов нет ни скамеек, ни аптечек, ни питьевой воды.
Подвальные помещения должны соответствовать требованиям гражданской обороны и, априори, нормам санитарии. Также там должны быть вода, скамейки и аптечки. Но наши подвалы не соответствуют никаким нормам. Губернатор дал поручение управляющим компаниям — каждому собственнику выдать ключи от подвального помещения. Но их нет ни у кого.
Александр Антипов, житель дома №37 на ул. 5 Августа
Примечательно, что официальное укрытие от дома №37 на ул. 5 Августа находится на расстоянии более 1 км. До него напрямую добраться невозможно — там частный сектор, только в объезд. К тому же, в это же укрытие направятся в случае тревоги жители близлежащих домов, а это, по подсчётам Александра, около 10 тысяч человек.
Если туда кто-то и доползёт, это убежище уже будет закрыто, поскольку им воспользуются уже жители близлежащих домов.
Александр Антипов, житель дома №37 на ул. 5 Августа
Активисты многоэтажки рассказали журналистам Бел.Ру, что несмотря на все оплаченные счета управляющая компания никакие работы не выполняет.
Мы ежемесячно оплачиваем счета, у нас нет ни одного должника. Мы думали, что в ответ и управляющая компания нам должным образом оказывает услуги. Даже не сомневались, что может быть иначе. Но когда мы увидели бездействие управляющей компании, была создана инициативная группа, зашли в подвалы и пришли в ужас.
Александр Антипов, житель дома №37 на ул. 5 Августа
В течение полугода жители просят власти оказать содействие в решении проблемы. Коллективные обращения были направлены в адрес различных инстанций, в том числе в управляющую компанию «ЖЭУ Белгородстрой», администрацию Белгорода, правительство области, управление госжилнадзора области, городскую и областную прокуратуры. Но положение дел в лучшую сторону не изменилось.
Чтобы прояснить ситуацию, журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в мэрию Белгорода, управление госжилнадзора Белгородской области, прокуратуру области, а также управляющую компанию.
В следующем материале мы подробно расскажем о том, что отвечали людям чиновники и управляющая компания, а также опубликуем официальные ответы ведомств и муниципальной власти.