Нечистоты и затхлый запах в подвале: белгородцы пожаловались на состояние укрытия

Мы осмотрели все три подвала: ржавые трубы, под ногами каша из нечистот, разрушенные стены, лужи и мусор. Кроме того, в одном из подвалов около самого входа проходит труба, которую людям пожилого возраста преодолеть будет тяжело, особенно в паническом состоянии. А ещё в укрытии стоит стойкий затхлый запах, поэтому пребывание в нём, особенно людям с болезнями органов дыхания, просто невозможно. Немаловажно и то, что ни в одном из трёх подвалов нет ни скамеек, ни аптечек, ни питьевой воды.