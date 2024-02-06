Укрытия в Белгороде превратились в туалеты, а часть остановок до сих пор не укрепили

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Жители Белгорода обратились в соцсетях к администрации города с просьбой установить на остановке «Мебельный город» по улицам Донецкая и Пушкарная укрытия на случай обстрелов. По словам женщины, она уже неоднократно обращалась с этой просьбой, однако рабочие оставили мешки с песком только по одной стороне остановочного комплекса.
Я пишу не первый раз. Пожалуйста, поставьте нам укрытие на остановке. Рабочие приезжали: поставили мешки с одной стороны и на этом всё. А на другой стороне, где так же стоит остановка, не поставили ничего! Прятаться — разве что прыгать в овраг.
пожаловалась жительница
В мэрии Белгорода сообщили, что передали жалобу жительницы специалистам, чтобы те рассмотрели возможность установки дополнительных укрытий.
В микрорайоне Восточный же другая проблема: модульную конструкцию на остановке установили, однако местные «художники» изрисовали укрытие граффити, а внутри устроили общественный туалет.
Это уже не единственный случай, поэтому белгородцы предложили установить камеры видеонаблюдения поблизости и нанести на укрытия камуфлированную краску.
«На камуфлированном фоне будет ничего не разобрать. Кстати, и надписи тоже, которые могут быть разного содержания, в том числе мат и антигосударственные. А это в преддверии выборов важно», — считает белгородец.
В мэрии же пообещали привести укрытия в надлежащий вид.