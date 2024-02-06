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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Незащищённая остановка

Укрытия в Белгороде превратились в туалеты, а часть остановок до сих пор не укрепили

6 февраля 2024, 14:03
Фото: комментарии на странице губернатора
Незащищённая остановка

Белгородцы предложили раскрасить укрытия в камуфляж для защиты от вандалов

Белгородцы продолжают жаловаться на укрытия. Где-то остановки никак не обезопасили на случай обстрелов, где-то модульные укрытия поставили, но они превратились в общественные туалеты, а на их стенах появились граффити. На жалобы отреагировали в мэрии Белгорода.

Жители Белгорода обратились в соцсетях к администрации города с просьбой установить на остановке «Мебельный город» по улицам Донецкая и Пушкарная укрытия на случай обстрелов. По словам женщины, она уже неоднократно обращалась с этой просьбой, однако рабочие оставили мешки с песком только по одной стороне остановочного комплекса.

Я пишу не первый раз. Пожалуйста, поставьте нам укрытие на остановке. Рабочие приезжали: поставили мешки с одной стороны и на этом всё. А на другой стороне, где так же стоит остановка, не поставили ничего! Прятаться — разве что прыгать в овраг.
пожаловалась жительница

В мэрии Белгорода сообщили, что передали жалобу жительницы специалистам, чтобы те рассмотрели возможность установки дополнительных укрытий.

В микрорайоне Восточный же другая проблема: модульную конструкцию на остановке установили, однако местные «художники» изрисовали укрытие граффити, а внутри устроили общественный туалет.

Это уже не единственный случай, поэтому белгородцы предложили установить камеры видеонаблюдения поблизости и нанести на укрытия камуфлированную краску.

«На камуфлированном фоне будет ничего не разобрать. Кстати, и надписи тоже, которые могут быть разного содержания, в том числе мат и антигосударственные. А это в преддверии выборов важно», — считает белгородец.

В мэрии же пообещали привести укрытия в надлежащий вид.

Разрисованное граффити укрытие в микрорайоне Восточный Разрисованное граффити укрытие в микрорайоне Восточный
Незащищённое укрытие на ДонецкойНезащищённое укрытие на Донецкой
Незащищённое укрытие на Донецкой Незащищённое укрытие на Донецкой
Разрисованное граффити укрытие в микрорайоне Восточный
Фото: комментарии на странице губернатора
Белгородцы предложили свой метод борьбы с «недоразумениями» в укрытиях
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