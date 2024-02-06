Укрытия в Белгороде превратились в туалеты, а часть остановок до сих пор не укрепили

Жители Белгорода обратились в соцсетях к администрации города с просьбой установить на остановке «Мебельный город» по улицам Донецкая и Пушкарная укрытия на случай обстрелов. По словам женщины, она уже неоднократно обращалась с этой просьбой, однако рабочие оставили мешки с песком только по одной стороне остановочного комплекса.