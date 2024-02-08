Как сельдь в банке: белгородцы не поместились в модульных укрытиях во время обстрела

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Не все белгородцы оценили появившиеся на остановках модульные укрытия. 7 февраля горожанам пришлось испытать конструкции на практике из-за обстрелов. Не все укрытия эту проверку прошли.
«Как называются укрытия, которые вы поставили на остановках? И это, по-вашему, укрытия? Это позор», — считает женщина.
Белгородка рассказала, что 7 февраля ехала на автобусе домой. Обстрел застал горожанку в Старом городе. Водитель остановил автобус рядом с укрытием, и пассажиры начали забегать в них. Однако поместиться внутри конструкции удалось не всем.
Надо пересмотреть бы убежище не на кучку из десяти человек, а на действительное количество людей. Обстрел, а нам негде спрятаться: пара человек — и уже как сельдь в банке.
пишет белгородка
На обращение женщины отреагировали в городской администрации. В мэрии попросили женщину сообщить точное местоположение остановки, чтобы рассмотреть возможность размещения дополнительного укрытия.
Вместимость — не единственная проблема установленных модульных конструкций. Некоторые конструкции уже успели разрисовать граффити, а другие — превратить в общественные туалеты.