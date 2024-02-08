Как сельдь в банке: белгородцы не поместились в модульных укрытиях во время обстрела

Белгородцы остались недовольны вместимостью укрытий на остановках

Водитель одного из автобусов во время взрывов остановил транспорт вблизи укрытия, чтобы пассажиры смогли спрятаться в безопасном месте. Однако зайти в модульные укрытия удалось не всем. Горожанка попросила увеличить вместимость укрытий на остановках.