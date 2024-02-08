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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

Укрытия в Белгороде

Как сельдь в банке: белгородцы не поместились в модульных укрытиях во время обстрела

8 февраля 2024, 07:21
Фото: мэрия Белгорода
Укрытия в Белгороде

Белгородцы остались недовольны вместимостью укрытий на остановках

Водитель одного из автобусов во время взрывов остановил транспорт вблизи укрытия, чтобы пассажиры смогли спрятаться в безопасном месте. Однако зайти в модульные укрытия удалось не всем. Горожанка попросила увеличить вместимость укрытий на остановках.

Не все белгородцы оценили появившиеся на остановках модульные укрытия. 7 февраля горожанам пришлось испытать конструкции на практике из-за обстрелов. Не все укрытия эту проверку прошли.

«Как называются укрытия, которые вы поставили на остановках? И это, по-вашему, укрытия? Это позор», — считает женщина.

Белгородка рассказала, что 7 февраля ехала на автобусе домой. Обстрел застал горожанку в Старом городе. Водитель остановил автобус рядом с укрытием, и пассажиры начали забегать в них. Однако поместиться внутри конструкции удалось не всем.

Надо пересмотреть бы убежище не на кучку из десяти человек, а на действительное количество людей. Обстрел, а нам негде спрятаться: пара человек — и уже как сельдь в банке.
пишет белгородка

На обращение женщины отреагировали в городской администрации. В мэрии попросили женщину сообщить точное местоположение остановки, чтобы рассмотреть возможность размещения дополнительного укрытия.

Вместимость — не единственная проблема установленных модульных конструкций. Некоторые конструкции уже успели разрисовать граффити, а другие — превратить в общественные туалеты.

Укрытия в Белгороде превратились в туалеты, а часть остановок до сих пор не укрепили
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Александра Склярова#Укрытия#Модульные укрытия
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