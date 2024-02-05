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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Укрытия в Белгороде

Белгородцы предложили свой метод борьбы с «недоразумениями» в укрытиях

5 февраля 2024, 12:05
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
Укрытия в Белгороде

Некоторые белгородцы продолжают мусорить и справлять нужду в укрытиях

В районе Крейды проблему пытались решить объявлением, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Тем не менее некоторые горожане продолжают мусорить и расписывать стены укрытий граффити.
Сюжет
Вандалы

Некоторые белгородцы продолжают мусорить в укрытиях, используют их в качестве туалетов, рисуют на стенах граффити. Две недели назад неизвестный справил нужду в одном из защитных укрытий. Коммунальщики в соцсетях сообщили, что «убрали недоразумение», и прокомментировали, что уборка отходов жизнедеятельности не входит в их обязанности.

Местные жители также попытались решить проблему своими методами. На одном из укрытий на Крейде, например, появилось обращение к нарушителям с ругательствами.

Ранее уже поднимался вопрос сохранения конструкций от вандалов. Одна из горожанок отметила, что «лучшего туалета для бомжей и алкоголиков не найти».

Проблему объяснил психолог. Он рассказал, почему люди пытаются испортить защитные модули и почему справляют в них нужду.

Укрытия в БелгородеУкрытия в Белгороде
Укрытия в Белгороде Укрытия в Белгороде
Укрытия в Белгороде Укрытия в Белгороде
Укрытия в Белгороде Укрытия в Белгороде
Укрытия в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
В Белгороде портят укрытия и используют их как туалеты. Психолог объяснил, почему
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