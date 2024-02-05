Белгородцы предложили свой метод борьбы с «недоразумениями» в укрытиях

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Некоторые белгородцы продолжают мусорить в укрытиях, используют их в качестве туалетов, рисуют на стенах граффити. Две недели назад неизвестный справил нужду в одном из защитных укрытий. Коммунальщики в соцсетях сообщили, что «убрали недоразумение», и прокомментировали, что уборка отходов жизнедеятельности не входит в их обязанности.
Местные жители также попытались решить проблему своими методами. На одном из укрытий на Крейде, например, появилось обращение к нарушителям с ругательствами.
Ранее уже поднимался вопрос сохранения конструкций от вандалов. Одна из горожанок отметила, что «лучшего туалета для бомжей и алкоголиков не найти».
Проблему объяснил психолог. Он рассказал, почему люди пытаются испортить защитные модули и почему справляют в них нужду.