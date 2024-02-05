Белгородцы предложили свой метод борьбы с «недоразумениями» в укрытиях

Некоторые белгородцы продолжают мусорить в укрытиях, используют их в качестве туалетов, рисуют на стенах граффити. Две недели назад неизвестный справил нужду в одном из защитных укрытий. Коммунальщики в соцсетях сообщили, что «убрали недоразумение», и прокомментировали, что уборка отходов жизнедеятельности не входит в их обязанности.