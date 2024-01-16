«Лучший туалет»: белгородцев беспокоит отсутствие камер в установленных укрытиях

Напомним, что всего на остановках Белгорода планируется установить около 200 модульных конструкций: планируется, что специалисты будут ставить по пять-десять укрытий в сутки. В настоящий момент конструкции установлены у универмага «Белгород», у горбольницы №2 и рядом с оптовым рынком на Чичерина.