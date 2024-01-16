«Лучший туалет»: белгородцев беспокоит отсутствие камер в установленных укрытиях

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Автор Telegram-канала «Белгородские подробности» оценил установленную у универмага «Белгород» модульную конструкцию. Горожанин считает, что от осколков укрытие спасёт.
«От осколков эти бетонные плиты явно уберегут. А так как практически все погибшие в последнее время жители города были поражены именно осколками, то задумка подобных укрытий вполне хорошая», — пишет автор.
Благодаря сделанным внутри укрытия фотографиям становится ясно, что внутренняя плита перекрывает прямой доступ внутрь, чтобы осколки не попали через проход. Однако пространство небольшое, и спрятаться внутри всем горожанам вряд ли выйдет. В конструкциях проведут свет и подключат счётчик.
Особое беспокойство у белгородцев вызывают люди с низкой социальной ответственностью, поскольку внутри никакие камеры установлены не были.
Как сказала одна из внимательно осмотревших конструкцию горожанок, «лучшего туалета для бомжей и алкоголиков не найти».
Telegram-канал «Белгородские подробности»
Но риск повреждения сохраняется не только в модульных конструкциях, но и на тех остановках, где разместили блоки и мешки с песком. Например, на остановке «Королёва» неизвестный повредил мешки, сообщили в Telegram-канале «Белгород № 1».
Напомним, что всего на остановках Белгорода планируется установить около 200 модульных конструкций: планируется, что специалисты будут ставить по пять-десять укрытий в сутки. В настоящий момент конструкции установлены у универмага «Белгород», у горбольницы №2 и рядом с оптовым рынком на Чичерина.
Ещё около 200 автобусных остановок укрепят фундаментными блоками и мешками с песком.