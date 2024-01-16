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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Укрытие на остановке

«Лучший туалет»: белгородцев беспокоит отсутствие камер в установленных укрытиях

16 января 2024, 07:17
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Укрытие на остановке

Белгородцы оценили появившиеся на остановках укрытия

На остановках Белгорода начали устанавливать модульные конструкции, в которых можно спрятаться на случай обстрела. Жители города продолжают знакомиться с укрытиями и рассуждать на тему их надёжности. Также белгородцы подняли вопрос сохранения конструкций от вандалов.

Автор Telegram-канала «Белгородские подробности» оценил установленную у универмага «Белгород» модульную конструкцию. Горожанин считает, что от осколков укрытие спасёт.

«От осколков эти бетонные плиты явно уберегут. А так как практически все погибшие в последнее время жители города были поражены именно осколками, то задумка подобных укрытий вполне хорошая», — пишет автор.

Благодаря сделанным внутри укрытия фотографиям становится ясно, что внутренняя плита перекрывает прямой доступ внутрь, чтобы осколки не попали через проход. Однако пространство небольшое, и спрятаться внутри всем горожанам вряд ли выйдет. В конструкциях проведут свет и подключат счётчик.

Укрытие изнутриУкрытие изнутри
Укрытие изнутриУкрытие изнутри
Укрытие изнутриУкрытие изнутри
Укрытие изнутриУкрытие изнутри
Укрытие изнутриУкрытие изнутри
Укрытие изнутриУкрытие изнутри
Укрытие изнутриУкрытие изнутри
Укрытие изнутри
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»

Особое беспокойство у белгородцев вызывают люди с низкой социальной ответственностью, поскольку внутри никакие камеры установлены не были.

Как сказала одна из внимательно осмотревших конструкцию горожанок, «лучшего туалета для бомжей и алкоголиков не найти».
Telegram-канал «Белгородские подробности»

Но риск повреждения сохраняется не только в модульных конструкциях, но и на тех остановках, где разместили блоки и мешки с песком. Например, на остановке «Королёва» неизвестный повредил мешки, сообщили в Telegram-канале «Белгород № 1».

Повреждённые мешки с песком на "Королёва"Повреждённые мешки с песком на "Королёва"
Повреждённые мешки с песком на "Королёва"Повреждённые мешки с песком на "Королёва"
Повреждённые мешки с песком на «Королёва»Повреждённые мешки с песком на «Королёва»
Повреждённые мешки с песком на "Королёва"
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Напомним, что всего на остановках Белгорода планируется установить около 200 модульных конструкций: планируется, что специалисты будут ставить по пять-десять укрытий в сутки. В настоящий момент конструкции установлены у универмага «Белгород», у горбольницы №2 и рядом с оптовым рынком на Чичерина.

Ещё около 200 автобусных остановок укрепят фундаментными блоками и мешками с песком.

По пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Александра Склярова#Укрытия#Автобусные остановки#Модульные конструкции
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