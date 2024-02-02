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Published Сегодня, 10:27

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Укрытие

В Белгороде портят укрытия и используют их как туалеты. Психолог объяснил, почему

2 февраля 2024, 10:27
Фото: Bel.ru
Укрытие

Психолог объяснил, почему белгородцы портят уличные укрытия

На улицах начали устанавливать укрытия, а также бетонные блоки и мешки с песком на остановках автобусов. Некоторые жители заявили, что такие укрытия могут спасти жизнь в случае ЧП, другие же начали разрисовывать конструкции и справлять в них нужду. «БелПресса» поговорила о последних с психологом.
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Вандалы

Руководитель психологической службы БелГУ Дмитрий Сазонов отметил, что белгородцы могут портить защитные конструкции от скуки, агрессии, попыток нарушить границы и нормы, что характерно для кризиса подросткового возраста. Психолог отметил, что здесь есть мотивация, типичная для юношеского вандализма. При раздвигании границ подростки и молодёжь могут разрушать даже базовые ценности, в том числе устраивают беспорядки на кладбищах или вредят памятникам, добавил эксперт.

Также психолог отмечает, что у белгородцев может срабатывать полевое поведение, то есть неосознанная реакция на ситуацию. Сазонов привёл пример: идёт по городу вечером пьяный человек, который мог бы справить нужду в каком-нибудь подъезде, но когда поблизости стоит такая конструкция, то по законам полевого поведения он справит нужду там. Эксперт также подчёркивает, что такое поведение не связано с сознательным нарушением норм и правил — человек, который хочет справить нужду, будет пользоваться ближайшим местом.

Кроме того, такое поведение может быть связано с усталостью, агрессией и раздражением людей от текущей обстановки. Человек вымещает это состояние на объектах, которые символизируют текущую ситуацию.

Напомним, что ранее мы уже писали о ситуации, когда местные жители оставляли отходы жизнедеятельности в убежищах. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявлял, что искать вандалов, которые разрушают укрытия, будут с помощью системы «Умный город».

Вандалов, разрушающих укрытия в Белгороде, будут искать с помощью «Умного города»
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