В Белгороде портят укрытия и используют их как туалеты. Психолог объяснил, почему

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Руководитель психологической службы БелГУ Дмитрий Сазонов отметил, что белгородцы могут портить защитные конструкции от скуки, агрессии, попыток нарушить границы и нормы, что характерно для кризиса подросткового возраста. Психолог отметил, что здесь есть мотивация, типичная для юношеского вандализма. При раздвигании границ подростки и молодёжь могут разрушать даже базовые ценности, в том числе устраивают беспорядки на кладбищах или вредят памятникам, добавил эксперт.
Также психолог отмечает, что у белгородцев может срабатывать полевое поведение, то есть неосознанная реакция на ситуацию. Сазонов привёл пример: идёт по городу вечером пьяный человек, который мог бы справить нужду в каком-нибудь подъезде, но когда поблизости стоит такая конструкция, то по законам полевого поведения он справит нужду там. Эксперт также подчёркивает, что такое поведение не связано с сознательным нарушением норм и правил — человек, который хочет справить нужду, будет пользоваться ближайшим местом.
Кроме того, такое поведение может быть связано с усталостью, агрессией и раздражением людей от текущей обстановки. Человек вымещает это состояние на объектах, которые символизируют текущую ситуацию.