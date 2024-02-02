В Белгороде портят укрытия и используют их как туалеты. Психолог объяснил, почему

Также психолог отмечает, что у белгородцев может срабатывать полевое поведение, то есть неосознанная реакция на ситуацию. Сазонов привёл пример: идёт по городу вечером пьяный человек, который мог бы справить нужду в каком-нибудь подъезде, но когда поблизости стоит такая конструкция, то по законам полевого поведения он справит нужду там. Эксперт также подчёркивает, что такое поведение не связано с сознательным нарушением норм и правил — человек, который хочет справить нужду, будет пользоваться ближайшим местом.