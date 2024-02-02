Модульное укрытие в Белгороде едва не стало причиной ДТП

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Белгородка пожаловалась на модульное укрытие. Вернее, на его расположение. По её словам, сооружение на улице Сумской едва не стало причиной ДТП. Оказалось, укрытие можно переместить, но в том случае, если удастся выявить недостатки.
«Это [модульное укрытие — прим. ред.] мешает обзору при выезде. И сегодня чуть не произошло ДТП. И уже это стало местом общественного туалета. Уберите его в другое место. Или ждёте ДТП?» — интересуется женщина.
В мэрии пояснили, что сооружение действительно можно перенести. Но сделать это получится только после процедуры приёмки.
После комиссионной приёмки данного укрытия, при выявлении недостатков в установке будет принято соответствующее решение об изменении места. Приёмка начинается с 2 февраля.
мэрия Белгорода
Ранее сообщалось, что в областном центре на случай ЧС укрепили 421 остановку. 149 павильонов защитили фундаментными блоками, ещё 72 обложили мешками с песком. Ещё на 200 остановках установили модульные укрытия.