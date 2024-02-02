Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Модульное укрытие, закрывающее обзор

Модульное укрытие в Белгороде едва не стало причиной ДТП

2 февраля 2024, 13:15
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Модульное укрытие, закрывающее обзор

Жители Белгорода пожаловались на расположение модульного укрытия

Белгородка пожаловалась на расположение укрытия и сообщила, что оно едва не стало причиной аварии. По словам женщины, сооружение мешает обзору. В мэрии пояснили, что укрытие могут переставить, если найдутся недостатки в установке.

Белгородка пожаловалась на модульное укрытие. Вернее, на его расположение. По её словам, сооружение на улице Сумской едва не стало причиной ДТП. Оказалось, укрытие можно переместить, но в том случае, если удастся выявить недостатки.

«Это [модульное укрытие — прим. ред.] мешает обзору при выезде. И сегодня чуть не произошло ДТП. И уже это стало местом общественного туалета. Уберите его в другое место. Или ждёте ДТП?» — интересуется женщина.

В мэрии пояснили, что сооружение действительно можно перенести. Но сделать это получится только после процедуры приёмки.

После комиссионной приёмки данного укрытия, при выявлении недостатков в установке будет принято соответствующее решение об изменении места. Приёмка начинается с 2 февраля.
мэрия Белгорода

Ранее сообщалось, что в областном центре на случай ЧС укрепили 421 остановку. 149 павильонов защитили фундаментными блоками, ещё 72 обложили мешками с песком. Ещё на 200 остановках установили модульные укрытия.

«Хочется, чтобы это не пригодилось»: в Белгороде на случай ЧС укрепили 421 остановку
Узнать подробнее
Читайте также:
Больше не будет? На остановках Белгорода появилось 200 бетонных укрытийНа белгородских остановках с мешками и блоками не будут размещать защищающий навесНе прошли проверку: на 33 остановках Белгорода есть проблемы с укреплениями
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Жалоба#Мэрия#Остановка#Белгород#Наталья Корявых#Модульные укрытия
Подпишитесь
ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
Сегодня, 14:10
Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля
Сегодня, 07:57
С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
Сегодня, 12:07
У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома
Сегодня, 14:07
Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги
Сегодня, 14:51
Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?
Сегодня, 08:32