«Хочется, чтобы это не пригодилось»: в Белгороде на случай ЧС укрепили 421 остановку

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
На сегодняшний день, 1 февраля, в Белгороде укрепили 421 остановку. 149 павильонов защитили фундаментными блоками, 72 — мешками с песком. Ещё на 200 остановках установили модульные конструкции.
Такая же работа проводится и в других муниципалитетах региона: в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах, а также в Белгородском районе.
Безусловно, очень хочется, чтобы все принимаемые меры не пригодились, но в случае если всё-таки произойдёт нештатная ситуация, очень надеюсь, что эти защитные сооружения сыграют свою роль.
Вячеслав Гладков
Напомним, что укреплять остановки в Белгороде начали 14 января. Планировалось защитить более 400 остановок: для этого ежедневно размещали по пять-десять модульных конструкций.
В укрытиях начали развешивать информационные стенды об оказании срочной доврачебной помощи. На них расписан план действий в случае ранения при обстрелах. Такие же плакаты появились и в автобусах.
Все установленные укрытия пронумеруют, чтобы в случае экстренных ситуаций было проще ориентироваться на местности.