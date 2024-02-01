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Published Сегодня, 06:37

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Укрытие на остановке

«Хочется, чтобы это не пригодилось»: в Белгороде на случай ЧС укрепили 421 остановку

1 февраля 2024, 06:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Укрытие на остановке

421 остановку в Белгороде укрепили для защиты от обстрелов

На остановках ставят модульные конструкции, также павильоны укрепляют бетонными блоками и мешками с песком. Такую же работу продолжают ещё в четырёх муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

На сегодняшний день, 1 февраля, в Белгороде укрепили 421 остановку. 149 павильонов защитили фундаментными блоками, 72 — мешками с песком. Ещё на 200 остановках установили модульные конструкции.

Такая же работа проводится и в других муниципалитетах региона: в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах, а также в Белгородском районе.

Безусловно, очень хочется, чтобы все принимаемые меры не пригодились, но в случае если всё-таки произойдёт нештатная ситуация, очень надеюсь, что эти защитные сооружения сыграют свою роль.
Вячеслав Гладков

Напомним, что укреплять остановки в Белгороде начали 14 января. Планировалось защитить более 400 остановок: для этого ежедневно размещали по пять-десять модульных конструкций.

В укрытиях начали развешивать информационные стенды об оказании срочной доврачебной помощи. На них расписан план действий в случае ранения при обстрелах. Такие же плакаты появились и в автобусах.

Все установленные укрытия пронумеруют, чтобы в случае экстренных ситуаций было проще ориентироваться на местности.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Укрытия#Модульные конструкции
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